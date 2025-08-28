Bruce Willis fue trasladado a una casa de cuidados, pero se mantiene muy activo

En 2023 el actor de Hollywood Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal y desde entonces estuvo al cuidado de su esposa Emma Heming Willis, sin embargo en los últimos meses la familia ha tenido que reorganizar su vida por completo para darle los mejores cuidados de salud.
En una entrevista para Good Morning America, Heming Willis contó, visiblemente conmovida, que tomaron decisiones importantes para garantizar cuidados dignos para el actor de 70 años.
En ese sentido, explicó que el protagonista de "Duro de matar" vive en una "segunda casa", muy cercana a la que compartían juntos y donde está recibiendo atención las 24 horas del día.
“Fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar hasta ahora. Pero sabía, ante todo, que Bruce querría eso para nuestras hijas”, confesó.
Según explicó Emma, la decisión se tomó para mantener un ambiente estable y adaptado a las necesidades de sus hijas, sin que la enfermedad de su padre se convirtiera en todo el centro de la vida familiar.
“Él querría que ellas vivieran en un hogar pensado para ellas, no para su enfermedad”, sostuvo la esposa del actor.
No obstante, aclaró que el famoso no está aislado de ellas, y que comparte momentos cotidianos con las adolescentes, dejando claro que la conexión emocional es fundamental.
“Lo ven mucho, desayunan y cenan con él varias veces a la semana”, aseguró Emma en la entrevista.
De igual forma, "Él (Willis) todavía está muy activo y tiene muy buena salud pese a todo. Solo es su cerebro el que le falla", indicó Hemming Willis en otra a la periodista estadounidense Diane Sawyer durante una entrevista.
La esposa de Willis también aseguró que pese a que el "lenguaje se le está yendo", ella y su familia han encontrado nuevas formas de comunicarse con él. "Hemos tenido que adaptarnos y tenemos una forma de comunicarnos con él que es simplemente diferente", añadió.
La modelo reveló que por momentos Willis todavía muestra "destellos de su personalidad". "Todavía tenemos esos días, bueno, no días, momentos en los que se ve su risa. Tiene una risa tan sincera, y a veces ese brillo en sus ojos o esa sonrisa que me transportan. Pero son difíciles de captar porque esos momentos aparecen y desaparecen tan rápido", contó.
Heming, que se casó con Willis en 2009, actualmente está promocionando el libro 'The Unexpected Journey', una guía sobre el cuidado de personas mayores que "nació del dolor" que le causó el diagnóstico de su esposo, según explicó a la revista People. El libro estará disponible el 9 de septiembre.