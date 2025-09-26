  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

La postura de Brooklyn Beckham frente a las tensiones con su familia

Brooklyn Beckham se pronuncia sobre su aparente distanciamiento familiar y resalta el respaldo de su esposa, Nicola Peltz, ante críticas y rumores

  • 26 de septiembre de 2025 a las 18:38
La postura de Brooklyn Beckham frente a las tensiones con su familia
1 de 10

Brooklyn Beckham decidió abrirse sobre la crisis que atraviesa con sus padres y hermanos, rompiendo meses de especulación mediática.

 Foto: Shutterstock
La postura de Brooklyn Beckham frente a las tensiones con su familia
2 de 10

En una reciente entrevista, el hijo mayor de David y Victoria Beckham subrayó la importancia del respaldo de su esposa, Nicola Peltz.

 Foto: Instagram | @nicolaannepeltzbeckham
La postura de Brooklyn Beckham frente a las tensiones con su familia
3 de 10

Durante su participación en la Ryder Cup All-Star en Bethpage Black, Brooklyn reconoció los cambios en la dinámica familiar, pero mantuvo una postura firme frente a las críticas.

 Foto: Shutterstock
La postura de Brooklyn Beckham frente a las tensiones con su familia
4 de 10

“Siempre habrá gente que diga cosas negativas, pero tengo una esposa que me apoya mucho. Ella y yo hacemos lo nuestro, nos concentramos y trabajamos. Y somos felices”, aseguró.

 Foto: Shutterstock
La postura de Brooklyn Beckham frente a las tensiones con su familia
5 de 10

El apoyo de Peltz se evidenció en la reciente renovación de votos matrimoniales de la pareja, celebrada en una ceremonia íntima sin la presencia de sus familiares, un hecho ampliamente comentado que avivó las dudas sobre su relación con los Beckham.

 Foto: Instagram | @nicolaannepeltzbeckham
La postura de Brooklyn Beckham frente a las tensiones con su familia
6 de 10

Beckham también habló sobre cómo enfrenta la exposición pública. En el marco de la Ryder Cup 2025, dijo que su prioridad no es complacer a todos, sino disfrutar de lo que le apasiona junto a quienes lo respaldan: “Me lo estaba pasando bien”, comentó sobre el torneo.

 Foto: Instagram | @nicolaannepeltzbeckham
La postura de Brooklyn Beckham frente a las tensiones con su familia
7 de 10

El distanciamiento habría comenzado tras la boda de Brooklyn y Nicola en 2022.

 Foto: Instagram | @nicolaannepeltzbeckham
La postura de Brooklyn Beckham frente a las tensiones con su familia
8 de 10

Según medios internacionales, el conflicto inicial se vinculó al vestido de novia; aunque Victoria Beckham debía diseñarlo, Peltz optó por un Valentino, decisión interpretada como un desaire personal por la familia.

 Foto: Instagram | @nicolaannepeltzbeckham
La postura de Brooklyn Beckham frente a las tensiones con su familia
9 de 10

Una señal clara de la tensión se evidenció en mayo de este año, cuando la pareja no asistió al 50.º cumpleaños del patriarca de la familia en Londres.

 Foto: Instagram | @nicolaannepeltzbeckham
La postura de Brooklyn Beckham frente a las tensiones con su familia
10 de 10

Y porque tampoco publicaron mensajes de felicitación en redes sociales.

Foto: Instagram | @nicolaannepeltzbeckham
Cargar más fotos