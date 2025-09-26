La postura de Brooklyn Beckham frente a las tensiones con su familia

Brooklyn Beckham decidió abrirse sobre la crisis que atraviesa con sus padres y hermanos, rompiendo meses de especulación mediática.
En una reciente entrevista, el hijo mayor de David y Victoria Beckham subrayó la importancia del respaldo de su esposa, Nicola Peltz.
Durante su participación en la Ryder Cup All-Star en Bethpage Black, Brooklyn reconoció los cambios en la dinámica familiar, pero mantuvo una postura firme frente a las críticas.
“Siempre habrá gente que diga cosas negativas, pero tengo una esposa que me apoya mucho. Ella y yo hacemos lo nuestro, nos concentramos y trabajamos. Y somos felices”, aseguró.
El apoyo de Peltz se evidenció en la reciente renovación de votos matrimoniales de la pareja, celebrada en una ceremonia íntima sin la presencia de sus familiares, un hecho ampliamente comentado que avivó las dudas sobre su relación con los Beckham.
Beckham también habló sobre cómo enfrenta la exposición pública. En el marco de la Ryder Cup 2025, dijo que su prioridad no es complacer a todos, sino disfrutar de lo que le apasiona junto a quienes lo respaldan: “Me lo estaba pasando bien”, comentó sobre el torneo.
El distanciamiento habría comenzado tras la boda de Brooklyn y Nicola en 2022.
Según medios internacionales, el conflicto inicial se vinculó al vestido de novia; aunque Victoria Beckham debía diseñarlo, Peltz optó por un Valentino, decisión interpretada como un desaire personal por la familia.
Una señal clara de la tensión se evidenció en mayo de este año, cuando la pareja no asistió al 50.º cumpleaños del patriarca de la familia en Londres.
Y porque tampoco publicaron mensajes de felicitación en redes sociales.