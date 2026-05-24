El explosivo reclamo de Britney Spears a su madre durante su detención

El video que la Patrulla de Caminos de California captó durante el arresto de Britney Spears la noche del 4 de marzo de 2026 dejó al descubierto el reclamo de una vieja herida familiar. En cuestión de minutos, mientras los agentes le explicaban los peligros de conducir bajo la influencia de alcohol o drogas, la cantante de 44 años desvió la conversación hacia un episodio ocurrido hace más de cinco décadas que su madre, Lynne Spears, confesó en sus propias memorias.