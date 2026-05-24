El explosivo reclamo de Britney Spears a su madre durante su detención

El video que la Patrulla de Caminos de California captó durante el arresto de Britney Spears la noche del 4 de marzo de 2026 dejó al descubierto el reclamo de una vieja herida familiar. En cuestión de minutos, mientras los agentes le explicaban los peligros de conducir bajo la influencia de alcohol o drogas, la cantante de 44 años desvió la conversación hacia un episodio ocurrido hace más de cinco décadas que su madre, Lynne Spears, confesó en sus propias memorias.
"Mi mamá en realidad mató a un hombre en bicicleta, pero yo nunca hice eso antes", le dijo Spears a uno de los agentes.
La frase —improvisada y cargada de resentimiento— abrió una ventana inesperada a la dinámica rota entre madre e hija. "¡Y no le pasó nada! ¿Por qué no la arrestaron? ¿Cómo es que mi mamá se salió con la suya en todo?", continuó, según el video obtenido por TMZ.
Lo que Spears mencionó entre la angustia y el desconcierto no era una invención. En su libro de memorias de 2008, titulado Through the Storm, Lynne Spears reconoció haber atropellado y matado a un niño de 12 años llamado Anthony Winters en 1975, mientras conducía a toda prisa para llevar a su hermano a un hospital en Kentwood, Luisiana. Nunca fue arrestada por el incidente.
Tras esa acusación, la intérprete fue un paso más allá. También alegó que su madre había intentado matarla a ella, una afirmación que varios analistas interpretaron como una alusión a la tutela legal que controló su vida y finanzas durante 13 años, hasta que fue levantada en 2021.
La noche del arresto, Spears apareció visiblemente inestable al salir del vehículo y presentaba un habla rápida y entrecortada, según el agente a cargo.
El oficial también registró que la artista exhibió cambios drásticos de humor durante el encuentro y que en ciertos momentos habló con acento británico. Le dijo a los policías que había tomado una mimosa unas seis horas antes y que no se sentía intoxicada en lo absoluto.
"Probablemente podría tomarme cuatro botellas de vino y cuidarte. Soy un ángel", declaró, según el reporte oficial. Al revisar su vehículo, los agentes encontraron una botella de Adderall que no le había sido prescrita y una copa de vino en el portavasos del asiento delantero.
Spears había sido detenida alrededor de las 9:28 p.m. por la Patrulla de Caminos de California y fue registrada en la cárcel a las 3:02 a.m. del jueves 5 de marzo, quedando en libertad a las 6:07 a.m. bajo un proceso de citación y liberación.
Un representante suyo calificó lo sucedido como un incidente "desafortunado" y "completamente inexcusable", y subrayó que la cantante tomaría las medidas necesarias para cumplir con la ley.
El desenlace legal llegó el 4 de mayo. Su abogado entró una declaración de culpabilidad en su nombre ante el Tribunal Superior del Condado de Ventura por el cargo reducido de conducción imprudente.
Como parte del acuerdo, Spears cumplirá 12 meses de libertad condicional, completará un programa de abuso de sustancias de tres meses y pagará una multa de 571 dólares. También fue sentenciada a un día de cárcel, con crédito por el tiempo ya cumplido.
La cantante también deberá continuar con tratamiento de salud mental y abuso de sustancias, incluidas sesiones semanales con un psicólogo y visitas quincenales a un psiquiatra. Según su equipo legal, su abogado Michael A. Goldstein señaló que ella "aceptó la responsabilidad" por su conducta.
Spears se internó voluntariamente en una clínica de rehabilitación en abril de 2026, completó el programa a finales de ese mes y desde entonces continúa su recuperación a través de asesoramiento continuo. Fuentes cercanas a la artista indicaron que se encontraba "sana y feliz" tras el tratamiento, con la mirada puesta en un nuevo comienzo.