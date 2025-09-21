  1. Inicio
¿Quién es B King, el cantante por el que Petro pide ayuda a Sheinbaum?

El cantante Bayrón Sánchez, conocido como B-King, desapareció en la Ciudad de México junto a otro artista colombiano, generando alarma internacional

  • 21 de septiembre de 2025 a las 15:41
Este domingo -21 de septiembre- el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó ayuda a la mandataria, Claudia Sheinbaum, para encontrar con vida al cantante urbano B King, quien fue reportado como desaparecido en México, junto a otro artista colombiano. ¿Quién es y qué se sabe del caso? Aquí los detalles.

 Foto: Instagram B King
Bayron Sánchez, de 31 años, más conocido como B King, fue visto por última vez en una exclusiva zona de Polanco, acompañado de su amigo y DJ, Jorge Herrera, conocido artísticamente como "Regio Clown". Su desaparición fue reportada desde el pasado 16 de septiembre en la capital mexicana.

 Foto: redes sociales
Ambos artistas fueron detectados cerca de un gimnasio en Avenida Masaryk, pero desde entonces su paradero se convirtió en un misterio, generando preocupación entre sus seguidores.

Foto: Instagram B King
En ese sentido, Gustavo Petro, no dudó en intervenir a través de su cuenta de "X", para solicitar apoyo de las autoridades mexicanas, en particular de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Foto: Instagram B King
"Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde (la extinta guerrilla) de M-19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera", escribió Petro en su red social.

Foto: Instagram B King
Petro agregó que ambos artistas "desaparecieron después de su concierto en Sonora" y sugirió que quizás los responsables sean "las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EE.UU.", y también "por la falta de amor de su sociedad decadente".

 Foto: Instagram B King
Bayron Sánchez nació en Santander y desarrolló su carrera musical en Medellín.

Foto: Instagram B King
B King es expareja de la DJ colombiana Marcela Reyes, quien también solicitó a sus seguidores a través de Instagram, que colaboren en la búsqueda para dar con su paradero y el de Regio Clown.

 Foto: Instagram B King
El artista colombiano lanzó su primer sencillo en 2016, titulado "Soca Gyal" y tras varios años publicó su álbum denominado "Muévete latina" en 2020, que incluye canciones como: intérprete de canciones como: "Talismán", "Me necesitas" y "Extrañando".

Foto: Instagram B King
Cabe destacar que su presencia en redes sociales ha sido activa, ya que compartía fotos y videos con figuras del entretenimiento para conectar con sus seguidores.

 Foto: Instagram B King
Su última publicación en YouTube fue a inicios de septiembre, con la canción "Como yo".

 Foto: Instagram B King
Por su parte, los seguidores de B King y Regio Clown se encuentran a la expectativa de las investigaciones mexicanas en torno a su desaparición, albergando la esperanza de que los encuentren con vida.

Foto: Instagram B King
