¿Quién es B King, el cantante por el que Petro pide ayuda a Sheinbaum?

Este domingo -21 de septiembre- el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó ayuda a la mandataria, Claudia Sheinbaum, para encontrar con vida al cantante urbano B King, quien fue reportado como desaparecido en México, junto a otro artista colombiano. ¿Quién es y qué se sabe del caso? Aquí los detalles.
Bayron Sánchez, de 31 años, más conocido como B King, fue visto por última vez en una exclusiva zona de Polanco, acompañado de su amigo y DJ, Jorge Herrera, conocido artísticamente como "Regio Clown". Su desaparición fue reportada desde el pasado 16 de septiembre en la capital mexicana.
Ambos artistas fueron detectados cerca de un gimnasio en Avenida Masaryk, pero desde entonces su paradero se convirtió en un misterio, generando preocupación entre sus seguidores.
En ese sentido, Gustavo Petro, no dudó en intervenir a través de su cuenta de "X", para solicitar apoyo de las autoridades mexicanas, en particular de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
"Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde (la extinta guerrilla) de M-19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera", escribió Petro en su red social.
Petro agregó que ambos artistas "desaparecieron después de su concierto en Sonora" y sugirió que quizás los responsables sean "las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EE.UU.", y también "por la falta de amor de su sociedad decadente".
Bayron Sánchez nació en Santander y desarrolló su carrera musical en Medellín.
B King es expareja de la DJ colombiana Marcela Reyes, quien también solicitó a sus seguidores a través de Instagram, que colaboren en la búsqueda para dar con su paradero y el de Regio Clown.
El artista colombiano lanzó su primer sencillo en 2016, titulado "Soca Gyal" y tras varios años publicó su álbum denominado "Muévete latina" en 2020, que incluye canciones como: intérprete de canciones como: "Talismán", "Me necesitas" y "Extrañando".
Cabe destacar que su presencia en redes sociales ha sido activa, ya que compartía fotos y videos con figuras del entretenimiento para conectar con sus seguidores.
Su última publicación en YouTube fue a inicios de septiembre, con la canción "Como yo".
Por su parte, los seguidores de B King y Regio Clown se encuentran a la expectativa de las investigaciones mexicanas en torno a su desaparición, albergando la esperanza de que los encuentren con vida.