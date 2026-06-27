Bizarrap, Myke Towers y Becky G lideran estrenos latinos de la semana

El productor Sergio George reunió a la agrupación peruana Corazón Serrano y al dúo cubano Gente de Zona en una nueva versión de "Vivir mi vida", el ya clásico que Marc Anthony estrenó en 2013. La grabación se hizo en directo a comienzos de año en el estadio San Marcos de Lima, ante unas 50,000 personas, durante el 33 aniversario del grupo.