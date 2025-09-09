Billy Porter se 'retira' de Broadway por diagnóstico de sepsis: Aquí los detalles

El cantante y actor estadounidense Billy Porter ha sido diagnosticado con sepsis, según informó la revista People. A continuación los detalles que trascienden.
Esta condición lo obligó a retirarse temporalmente de su rol como maestro de ceremonias en el musical de Broadway Cabaret at the Kit Kat Club, provocando que la producción cerrara antes de lo previsto.
"Sus médicos confían en que se recuperará por completo, pero le han recomendado que siga una rutina de descanso durante las próximas dos semanas", indicaron los productores en un comunicado difundido el domingo por la revista.
El último espectáculo ahora se realizará el 21 de septiembre en Nueva York, mientras que los intérpretes Marty Lauter y David Merino asumirán de manera rotativa el papel de Porter hasta la fecha final.
Los productores reconocieron que la decisión de retirar la obra antes de tiempo fue "dolorosa".
"Billy ha sido un maestro de ceremonias extraordinario, que aportó su pasión característica y su extraordinario talento. Le deseamos una pronta recuperación y espero volver a trabajar con él en un futuro muy cercano", afirmó Adam Speers, de ATG Productions.
Porter, de 55 años, ha consolidado una carrera que combina música, teatro y televisión.
Es un ícono de la comunidad LGTB y alcanzó reconocimiento internacional tras ganar en 2019 el Emmy al Mejor actor de una serie dramática por "Pose".
Entre sus premios destacan también un Tony al Mejor álbum de teatro musical por Kinky Boots y la estrella que recibió en 2022 en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Cabaret at the Kit Kat Club, basado en la obra I Am a Camera de John Van Druten, con música de John Kander y letras de Fred Ebb, adapta la novela Goodbye to Berlin (1939) de Christopher Isherwood, y ha sido un referente del teatro musical neoyorquino hasta su cierre anticipado.