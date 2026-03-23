Bill Cosby, el ícono televisivo declarado culpable de una violación cometida hace 54 años

En el juicio de esta semana, uno de los testigos fue la propia Constand, la administradora deportiva de la Universidad de Temple por cuya agresión Cosby fue condenado penalmente en 2018. Su presencia en el estrado subrayó la forma en que los casos de múltiples víctimas se han entretejido a lo largo del tiempo. Cosby no testificó en el juicio. Su abogada, Jennifer Bonjean, señaló que la defensa está decepcionada y que tiene la intención de apelar el veredicto.