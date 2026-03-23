Bill Cosby, el ícono televisivo declarado culpable de una violación cometida hace 54 años

Este lunes 23 de marzo de 2026, un jurado del estado de California declaró culpable a Bill Cosby de haber agredido sexualmente a Donna Motsinger, una exmesera de un restaurante en Sausalito, quien sostuvo que el actor la drogó y violó.
Tras un juicio de casi dos semanas, los jurados encontraron al comediante, hoy de 88 años, responsable por agresión sexual y abuso en contra de Motsinger, y deliberaron poco más de un día antes de emitir su fallo.
El jurado concedió a Motsinger una indemnización de 19.25 millones de dólares, distribuidos en 17.5 millones por sufrimiento mental pasado y 1.75 millones por sufrimiento futuro.
Además, dejó abierta la posibilidad de futuras indemnizaciones, al señalar que Cosby actuó con "malicia".
Los hechos que motivaron este proceso se remontan a una noche de 1972 en la que Motsinger, entonces mesera en Sausalito, cerca de San Francisco, cruzó un umbral del que tardó décadas en recuperarse.
Cosby la invitó a uno de sus espectáculos de comedia en un teatro en San Carlos. Ambos tenían poco más de 30 años en ese momento. Según la demanda presentada en 2023, él le ofreció vino y dos pastillas que ella creyó que eran aspirinas. Lo que siguió fue una sucesión de imágenes fragmentadas: flashes de luz, dos hombres subiéndola a una limusina y, más tarde, despertar en su casa parcialmente desvestida.
Durante el proceso, Motsinger declaró que Cosby admitió haber obtenido recetas recreativas de quaaludes, un sedante, con la intención de dárselas a mujeres para tener relaciones sexuales con ellas.
Esta admisión, referida en el propio testimonio de la víctima, fue uno de los elementos más contundentes en la sala.
El peso del veredicto no recae únicamente sobre este caso. Cosby acumula un historial judicial que se fue construyendo a lo largo de años.
El 26 de abril de 2018, el jurado lo encontró culpable de los tres cargos de "agresión indecente agravada" por haber drogado y atacado sexualmente a Andrea Constand, exempleada de la Universidad de Temple, en 2004. Cada delito conllevaba una pena máxima de diez años de cárcel.
Aquel veredicto fue el primero contra una figura pública en la era del movimiento #MeToo.
En el juicio de esta semana, uno de los testigos fue la propia Constand, la administradora deportiva de la Universidad de Temple por cuya agresión Cosby fue condenado penalmente en 2018. Su presencia en el estrado subrayó la forma en que los casos de múltiples víctimas se han entretejido a lo largo del tiempo. Cosby no testificó en el juicio. Su abogada, Jennifer Bonjean, señaló que la defensa está decepcionada y que tiene la intención de apelar el veredicto.