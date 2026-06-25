Bikinis 2026: regreso del tie dye y siluetas inspiradas en los 90

Si hay una silueta que domina la temporada es el bikini de triángulo. El diseño noventero recupera su posición central. Las referencias son claras: las supermodelos de finales del siglo XX, el minimalismo mediterráneo y una estética que huye de los artificios.
Los tirantes se alargan para permitir múltiples posiciones, las copas se adaptan a distintos cuerpos y aparecen tejidos texturizados que enriquecen visualmente la prenda.
Los degradados sutiles son tendencia al alza. Aunque el color sigue siendo importante, los tonos neutros ganan un protagonismo inédito, siguiendo la estela de la ropa de diario. Negro, chocolate, beige, arena, blanco roto, topo o caramelo se convierten en la nueva paleta dominante.
Elegantes bañadores tipo body aparecen con pareos a juego ribeteados en flecos, en un conjunto apto para la playa y la piscina, pero también para celebraciones y un día a día de aire despreocupado en los días de verano.
La influencia del lujo silencioso continúa presente, aunque adaptada a un contexto mucho más relajado y vacacional. El objetivo ya no es llamar la atención mediante estampados excesivos, sino transmitir sofisticación a través de la simplicidad.
Las referencias son claras: las supermodelos de finales del siglo XX como Naomi Campell, el minimalismo mediterráneo y una estética que huye de los artificios.
Desaparecen gran parte de los logotipos visibles y se sustituyen por detalles discretos, como costuras marcadas, pequeñas aplicaciones metálicas o texturas acanaladas. Como este diseño que luce en su época dorada la top model Cindy Crawford.
El objetivo ya no es llamar la atención mediante estampados excesivos, sino transmitir sofisticación a través de la simplicidad, como muestra este estilo de bañador de la época noventera que luce la súper modelo alemana Claudia Schiffer.
Los tejidos también evolucionan en esta dirección. Materiales con acabados mate, estructuras más firmes y detalles propios de la sastrería elevan el nivel estético de estas prendas. Este estilo se remonta a la época en la que Cindy Crawford dominaba la pasarela.
Como lo muestra la top model argentina Valeria Maza, lo de hoy son las prendas con múltiples vidas útiles y rechaza cada vez más la compra de artículos destinados a utilizarse únicamente durante unos días al año.