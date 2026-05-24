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¡En imágenes! Así fue el debut de Beret en Honduras

Cientos de hondureños recibieron anoche a Beret en el Nacional de Ingenieros Coliseum. Estas son las postales que dejó el histórico debut

  • Actualizado: 24 de mayo de 2026 a las 08:21
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Anoche, el Nacional de Ingenieros Coliseum fue el escenario del debut hondureño de Beret, el cantautor sevillano que llegó con el peroné fracturado y una gira mundial a cuestas. Una hora y media de música, cientos de hondureños y un setlist que nadie quiso que terminara. Estas son las mejores imágenes que registraron la cita musical.

 Fotos: Estalin Irías | EL HERALDO
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El recinto deportivo abrió sus puertas anoche para recibir al cantautor sevillano, en el marco de su gira "Lo bello y lo roto".

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A las 9:10 de la noche, la música de ambientación se apagó y el público explotó antes de que Beret pisara el escenario.

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Con una cojera discreta que arrastra desde su fractura de peroné, confirmada el pasado 8 de mayo, el artista caminó hacia el micrófono como quien llega a casa.

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Vestido de negro de pies a cabeza, Beret abrió con "Si te vuelvo a llamar" ante un público que ya sabía cada palabra.

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La guitarra acústica marcó los momentos más íntimos de la noche.

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Antes de cada canción, el artista contaba en pocas palabras de dónde venía el tema. Sin guion aparente y sin distancia.

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"Porfa no te vayas", "Te echo de menos" y "Superhéroes" fueron algunos de los temas que el público cantó de principio a fin.

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Los gritos de "te amo" llegaban desde distintos rincones del Coliseum a lo largo de toda la noche.

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Beret invitó al público a encender las linternas de sus teléfonos durante algunas baladas.

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Temas de su más reciente álbum, como "Fran" y "Flores", también tuvieron su espacio en el setlist de la noche.

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"Ojalá", "Cupido" y "Lo siento" cerraron una hora y media de show que nadie quería que terminara.

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Beret salió del escenario con la misma calma con que había entrado, con la pierna rota y la voz sin una sola fractura.

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