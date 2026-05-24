¡En imágenes! Así fue el debut de Beret en Honduras

Anoche, el Nacional de Ingenieros Coliseum fue el escenario del debut hondureño de Beret, el cantautor sevillano que llegó con el peroné fracturado y una gira mundial a cuestas. Una hora y media de música, cientos de hondureños y un setlist que nadie quiso que terminara. Estas son las mejores imágenes que registraron la cita musical.