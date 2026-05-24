¡En imágenes! Así fue el debut de Beret en Honduras

Anoche, el Nacional de Ingenieros Coliseum fue el escenario del debut hondureño de Beret, el cantautor sevillano que llegó con el peroné fracturado y una gira mundial a cuestas. Una hora y media de música, cientos de hondureños y un setlist que nadie quiso que terminara. Estas son las mejores imágenes que registraron la cita musical.
El recinto deportivo abrió sus puertas anoche para recibir al cantautor sevillano, en el marco de su gira "Lo bello y lo roto".
A las 9:10 de la noche, la música de ambientación se apagó y el público explotó antes de que Beret pisara el escenario.
Con una cojera discreta que arrastra desde su fractura de peroné, confirmada el pasado 8 de mayo, el artista caminó hacia el micrófono como quien llega a casa.
Vestido de negro de pies a cabeza, Beret abrió con "Si te vuelvo a llamar" ante un público que ya sabía cada palabra.
La guitarra acústica marcó los momentos más íntimos de la noche.
Antes de cada canción, el artista contaba en pocas palabras de dónde venía el tema. Sin guion aparente y sin distancia.
"Porfa no te vayas", "Te echo de menos" y "Superhéroes" fueron algunos de los temas que el público cantó de principio a fin.
Los gritos de "te amo" llegaban desde distintos rincones del Coliseum a lo largo de toda la noche.
Beret invitó al público a encender las linternas de sus teléfonos durante algunas baladas.
Temas de su más reciente álbum, como "Fran" y "Flores", también tuvieron su espacio en el setlist de la noche.
"Ojalá", "Cupido" y "Lo siento" cerraron una hora y media de show que nadie quería que terminara.
Beret salió del escenario con la misma calma con que había entrado, con la pierna rota y la voz sin una sola fractura.