Ben Affleck busca refugio en Jennifer Garner tras ruptura

Una fuente cercana a la situación reveló a In Touch: “Ben depende de Jennifer para todo. Aunque tiene su propio lugar, pasa mucho tiempo en su casa, especialmente para cenas familiares. Ella siempre se asegura de enviarlo a casa con comida y le recuerda cuando necesita ir al médico o al dentista. Incluso le envía vitaminas porque está convencida de que no consume suficientes alimentos saludables cuando no cocina para él.”