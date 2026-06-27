Bella Hadid, devastada por nuevo brote de Lyme: "Nada me ayuda"

En un relato más íntimo, Hadid admitió que ese día no tenía energía ni para salir a caminar. "Y hoy no es el día para decirme que escriba en un diario. Y sí, tomé agua. Y no, no salí a caminar porque me quedé sin aliento caminando a la cocina", escribió con esa mezcla de humor y desesperación que la caracteriza cuando habla de su salud.