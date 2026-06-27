Bella Hadid, devastada por nuevo brote de Lyme: "Nada me ayuda"

La modelo estadounidense de 29 años Bella Hadid publicó en sus historias de Instagram una serie de mensajes, acompañados de una fotografía en la que se le ve con una lágrima resbalando por la mejilla. El detonante era conocido, pero no por eso menos devastador: un nuevo brote de la enfermedad de Lyme que le impide llevar una vida normal y frente al cual, dijo, ningún tratamiento ha funcionado.
"Tomé todos los protocolos de todos y cada uno de los médicos que he visto. Todavía nada me ayuda", escribió, en una frase que condensa el agotamiento de quien ha buscado respuestas en todos los consultorios posibles sin encontrarlas. También reveló que ese día quedó sin aliento al caminar hasta su cocina, y que lograr ducharse sin desmayarse le pareció "un gran logro".
Hadid fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme en 2012, cuando tenía 16 años.
Desde entonces, ha convivido con una condición que la medicina todavía no comprende del todo, y que en su caso se manifiesta en forma de brotes recurrentes que pueden durar días o semanas.
La enfermedad de Lyme es transmitida por la picadura de garrapatas infectadas y también afecta a su madre, Yolanda Hadid, y a su hermano Anwar.
La modelo también describió la fatiga, la ansiedad, la niebla mental y las inseguridades que siente durante los episodios de dolor crónico, y señaló que estos síntomas pueden conducir a "aislamiento severo y depresión, especialmente durante períodos largos de tiempo".
Con una franqueza que sus seguidores agradecieron en masa, explicó cómo es vivir en ese limbo permanente entre la esperanza y la recaída.
"Luchas. Finalmente tienes unos pocos días buenos. Crees que encontraste el protocolo correcto, la rutina correcta, el tratamiento correcto... y luego regresa un brote y de repente nada se siente cierto otra vez", escribió.
En un relato más íntimo, Hadid admitió que ese día no tenía energía ni para salir a caminar. "Y hoy no es el día para decirme que escriba en un diario. Y sí, tomé agua. Y no, no salí a caminar porque me quedé sin aliento caminando a la cocina", escribió con esa mezcla de humor y desesperación que la caracteriza cuando habla de su salud.
El brote también tiene consecuencias en su vida cotidiana que van más allá del cuerpo. Hadid señaló que esta situación le ha llevado a cancelar planes, a ser incapaz de tomar decisiones, a enmascarar sus emociones y a despertar con "ansiedad ya viviendo en su cuerpo".
Hacia el final de sus publicaciones, la modelo cambió ligeramente el tono. "Tengo que recordarme a mí misma que la curación no es lineal", escribió.
"Creo que Dios pone ante nosotros, de alguna manera, solo lo que somos capaces de cargar, aunque no entendamos por qué en el momento". Y antes de cerrar sus historias, dedicó un mensaje a quienes también atraviesan momentos difíciles. "Cada día es un nuevo día y mañana espero, si Dios quiere, que sea uno mejor. Los amo mucho, gracias por todo su apoyo. No lo esperaba, pero estoy verdaderamente agradecida."