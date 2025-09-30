  1. Inicio
Belinda de cantante a modelo: Así conquistó en la pasarela de L’Oreal

La cantante mexicana se subió al escenario con Shakira, luego impuso tendencia al asistir a la pasarela de Hugo Boss y ahora desfila para L’Oreal en la Semana de la Moda de París

  • 30 de septiembre de 2025 a las 13:27
1 de 10

La cantante mexicana desfiló para la marca L’Oreal en la pasarela de la Semana de la Moda de País con un un minivestido dorado y zapatos estilo pumps.

 Foto: Internet
2 de 10

La cantante sorprendió a sus fans al publicar esta imagen en su Instagram con la leyenda: “Increíble noche y esta vez no me caí!!.

 Foto: Instagram de Belinda
3 de 10

La cantante y actriz fue de nuevo parte del popular desfile de L’Oréal París. En su publicación compartió: “tengo el menisco roto y el ligamento cruzado lesionado”.

 Foto: Internet
4 de 10

Belinda publicó además: “Gracias @lorealparis por empoderar a las mujeres en el mundo! Feliz de representar a las mujeres latinas!!”

 Foto: Internet
5 de 10

La cantante publicó esta imagen justo antes de caminar en la pasarela sin sufrir ningún accidente como el año apsado. “Bonjour Paris este es mi segundo año en Le défilé de @lorealparis”, dice la publicación.

 Foto: Instagram de Belinda
6 de 10

Y hace apenas unos días irrumpió con un atuendo imponente en el desfile de Hugo Boss. “Truly amazed at the new Paradox collection!! Gracias por invitarme”, escribió.

 Foto: Instagram de Belinda
7 de 10

La cantante, actriz y ahora modelo, posando con el exjugador y modelo inglés David Beckham en el desfile de Hugo Boss en París.

 Foto: Instagram de Belinda
8 de 10

En una imagen de su red social posando con otras dos reinas del pop, que según sus fans es que algo bueno se viene.

 Foto: Instagram Belinda
9 de 10

Con una blusa metálica previo a su salida al escenario para cantar con Shakira, en un concierto en México como parte de su gira.

 Foto: Instagram de Belinda
10 de 10

“Shak gracias por regalarme una de las noches más especiales compartiendo juntas en el escenario y tu arte...”, publicó luego de cantar con la diva colombiana.

 Foto: Instagram de Belinda
