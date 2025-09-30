Belinda de cantante a modelo: Así conquistó en la pasarela de L’Oreal

La cantante mexicana desfiló para la marca L’Oreal en la pasarela de la Semana de la Moda de País con un un minivestido dorado y zapatos estilo pumps.
La cantante sorprendió a sus fans al publicar esta imagen en su Instagram con la leyenda: “Increíble noche y esta vez no me caí!!.
La cantante y actriz fue de nuevo parte del popular desfile de L’Oréal París. En su publicación compartió: “tengo el menisco roto y el ligamento cruzado lesionado”.
Belinda publicó además: “Gracias @lorealparis por empoderar a las mujeres en el mundo! Feliz de representar a las mujeres latinas!!”
La cantante publicó esta imagen justo antes de caminar en la pasarela sin sufrir ningún accidente como el año apsado. “Bonjour Paris este es mi segundo año en Le défilé de @lorealparis”, dice la publicación.
Y hace apenas unos días irrumpió con un atuendo imponente en el desfile de Hugo Boss. “Truly amazed at the new Paradox collection!! Gracias por invitarme”, escribió.
La cantante, actriz y ahora modelo, posando con el exjugador y modelo inglés David Beckham en el desfile de Hugo Boss en París.
En una imagen de su red social posando con otras dos reinas del pop, que según sus fans es que algo bueno se viene.
Con una blusa metálica previo a su salida al escenario para cantar con Shakira, en un concierto en México como parte de su gira.
“Shak gracias por regalarme una de las noches más especiales compartiendo juntas en el escenario y tu arte...”, publicó luego de cantar con la diva colombiana.