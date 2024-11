“Barbenheimer” tiene sucesor: “Glicked” rompe la taquilla

Está claro que la cinta dirigida por Jon M. Chu, que adapta el musical homónimo de 2003 (basado, a su vez, en la novela de 1995 ‘Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West’ escrita por Gregory Maguire), ha sido un éxito rotundo. Una historia ambientada, a su vez, en el mundo del cuento clásico “El Mago de Oz”, y de su adaptación de 1939.