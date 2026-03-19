Bárbara Mori confiesa que el éxito de "Rubí" la hundió en el alcoholismo: "Me ponía a llorar"

La telenovela, emitida en 2004 por Televisa, fue un fenómeno continental. Generó millones de seguidores en toda América Latina, lanzó a Mori a una fama que rebasó las fronteras del país y convirtió su rostro en uno de los más reconocibles de la televisión en español. Sin embargo, la dimensión de ese reconocimiento nunca logró penetrar en ella de la manera que el mundo asumía desde afuera.