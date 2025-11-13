Bad Bunny en los Latin Grammy: De su abrazo con Sergio Ramos a ganar el Álbum del año

El intérprete urbano llegó a la gala como el artista más nominado, pero ganó mucho más que una lista de reconocimientos.
"Debí tirar más fotos", de Bad Bunny, se coronó este jueves como el Álbum del año en la 26º edición de los premios Latin Grammy que se llevó a cabo en Las Vegas.
El fenómeno Bad Bunny y el dúo del momento, Ca7riel y Paco Amoroso, se coronaron como artistas más premiados de la gala, con cinco gramófonos dorados cada uno. Entre los del puertorriqueño se ubican Álbum del año, Mejor canción urbana y Mejor álbum de música urbana.
Fue justo este último galardón el que el cantautor puertorriqueño recibió de manos del futbolista español e ícono del Real Madrid, Sergio Ramos.
La entrega de este gramófono marcó uno de los momentos más comentados de la noche, sobre todo por el cálido abrazo que ambas estrellas del entretenimiento compartieron sobre el escenario.
Por su parte, Bad Bunny dedicó su premio de Álbum del año a la comunidad latinoamericana, especialmente a su natal Puerto Rico, a quienes invitó a nunca olvidar sus orígenes. "Nunca paren de soñar y de ser ustedes. No importa de dónde vengan, nunca olviden de dónde vienen, pero sin olvidar para dónde van", dijo el artista.
Y agregó: "Hay muchas maneras de hacer patria y defender nuestra tierra. Nosotros escogemos la música, los sobrinos escogieron la música, Los Pleneros de la Cresta escogieron la música".
Bad Bunny también quiso acordarse de su familia, a quienes ama tanto como ama la música. "Amo lo que hago, amo juntarme con personas apasionadas y hacer lo que más disfruto", indicó.
Y añadió: "Gracias a todas las personas que trabajaron en este álbum, son muchos y los llevo todo en mi corazón y estoy agradecido de la aportación".
El astro puertorriqueño cerró su participación en los Latin Grammy con una presentación en vivo de varios de los temas de este nuevo proyecto discográfico, en un performance que hizo cantar y bailar a todo el público de la Arena en Las Vegas.