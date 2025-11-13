Bad Bunny en los Latin Grammy: De su abrazo con Sergio Ramos a ganar el Álbum del año

Por su parte, Bad Bunny dedicó su premio de Álbum del año a la comunidad latinoamericana, especialmente a su natal Puerto Rico, a quienes invitó a nunca olvidar sus orígenes. "Nunca paren de soñar y de ser ustedes. No importa de dónde vengan, nunca olviden de dónde vienen, pero sin olvidar para dónde van", dijo el artista.