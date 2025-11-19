Así lucieron las centroamericanas en el desfile en traje típico del Miss Universo

Miss Costa Rica, Mahyla Roth.
Miss Nicaragua, Itza Castillo.
De todas las candidatas de Centroamérica, fue la que lució el traje con más elementos y volumen.
Miss Honduras, Alejandra Fuentes.
El traje de la hondureña está inspirado en las palillonas. Este es un diseño de Carlota de Lovo.
Miss El Salvador, Giulia Zanoni.
Miss Guatemala, Raschel Alexandra Paz.
Raschel Alexandra Paz lamentó en su Instagram las críticas a su atuendo, aunque hubo gente que, aunque reconoció que era sencillo, aplaudió su actitud en el desfile.