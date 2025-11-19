  1. Inicio
Así lucieron las centroamericanas en el desfile en traje típico del Miss Universo

Las representantes de la región fueron de los espectacular a lo sencillo, en un desfile en el que todas sobresalieron por su carisma y elegancia.

  • 19 de noviembre de 2025 a las 01:07
1 de 10

Miss Costa Rica, Mahyla Roth.

 Foto: Captura de pantalla
2 de 10
3 de 10

Miss Nicaragua, Itza Castillo.

Foto: Captura de pantalla
4 de 10

De todas las candidatas de Centroamérica, fue la que lució el traje con más elementos y volumen.

 Foto: Captura de pantalla
5 de 10

Miss Honduras, Alejandra Fuentes.

 Foto: Captura de pantalla
6 de 10

El traje de la hondureña está inspirado en las palillonas. Este es un diseño de Carlota de Lovo.

 Foto: Captura de pantalla
7 de 10

Miss El Salvador, Giulia Zanoni.

 Foto: Captura de pantalla
8 de 10
9 de 10

Miss Guatemala, Raschel Alexandra Paz.

 Foto: Captura de pantalla
10 de 10

Raschel Alexandra Paz lamentó en su Instagram las críticas a su atuendo, aunque hubo gente que, aunque reconoció que era sencillo, aplaudió su actitud en el desfile.

 Foto: Captura de pantalla
