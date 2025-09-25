Así lucieron los famosos en la alfombra azul de Premios Juventud

Un amplio repertorio de cantantes hispanos y creadores de contenido desfilaron en la alfombra azul de los Premios Juventud. Esta es la primera vez que los Premios Juventud se celebran fuera de Estados Unidos, siendo Panamá el país que acoge esta edición en la que 231 artistas compiten en 41 categorías: treinta de música, tres de televisión y ‘streaming’, y ocho de redes sociales.