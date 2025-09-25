  1. Inicio
Así lucieron los famosos en la alfombra azul de Premios Juventud

A lo largo de la alfombra roja de los Premios Juventud, los artistas latinos y españoles posaron ante las cámaras con sus llamativas vestimentas

  • 25 de septiembre de 2025 a las 20:12
1 de 23

Un amplio repertorio de cantantes hispanos y creadores de contenido desfilaron en la alfombra azul de los Premios Juventud. Esta es la primera vez que los Premios Juventud se celebran fuera de Estados Unidos, siendo Panamá el país que acoge esta edición en la que 231 artistas compiten en 41 categorías: treinta de música, tres de televisión y ‘streaming’, y ocho de redes sociales.

 Fotos: EFE
2 de 23

El creador de contenido Kunno.

Foto: EFE
3 de 23

La cantante Majo Aguilar.

Foto: EFE
4 de 23

El cantante Sesh.

 Foto: EFE
5 de 23

La cantante Yeri Mua.

Foto: EFE
6 de 23

La creadora de contenido Katy Esquivel.

 Foto: EFE
7 de 23

La cantante Natti Natasha.

 Foto: EFE
8 de 23

Jomari Goyso.

 Foto: EFE
9 de 23

La influencer Jessica Judith.

 Foto: EFE
10 de 23

El creador de contenido, Jorge Chacón.

 Foto: EFE
11 de 23

El cantante Willie Panama.

 Foto: EFE
12 de 23

Daniel Poblador.

 Foto: EFE
13 de 23

La exreina de belleza Alejandra Espinoza

Foto: EFE
14 de 23

La cantante Mari La Carajita.

Foto: EFE
15 de 23

La creadora de contenido Hija de tu Madre.

Foto: EFE
16 de 23

La cantante Percy PLS.

 Foto: EFE
17 de 23

Los integrantes de Los Rabanes.

 Foto: EFE
18 de 23

El cantante Rog Cuevas.

 Foto: EFE
19 de 23

El músico Nando Boom.

 Foto: EFE
20 de 23

Los integrantes del Grupo Niche.

 Foto: EFE
21 de 23

La cantante Andrea Bejar.

 Foto: EFE
22 de 23

La modelo Clarissa Molina.

Foto: EFE
23 de 23

La creadora de contenido mexicana Luz Carreiro.

 Foto: EFE
