Así han lucido las hondureñas en traje típico en el Miss Universo

Desde Cecilia Rossell hasta Stephanie Cam, hacemos un recorrido por los trajes típicos que han representado a Honduras en la competencia de traje típico del Miss Universo. A las 12:00 a.m. del jueves 19 de noviembre conoceremos cómo lucirá Alejandra Fuentes. No se pierda la cobertura de El Heraldo.
Bajo el concepto de "Luna jaguar", así lució en el Miss Universo 2020 la hondureña Cecilia Rossell, un traje sin muchos elementos pero con un significado inspirado en la cultura maya. El diseño fue del mexicano Alonso Máximo.
En 2021, Rose Meléndez, desfiló en el Miss Universo con un traje típico que resaltó la cultura garífuna, un diseño también de Alonso Máximo, que utilizó caracoles, perlas y semillas para plasmar su visión.
El traje hizo alusión a la esperanza, sabiduría, inteligencia y amor, así como a la paz y la guerra.
En 2022 Rebeca Rodríguez se decantó por una estética totalmente diferente. Su traje en el Miss Universo se inspiró en el héroe nacional Francisco Morazán.
Diseñado por el mexicano Eddie Arango, también quería plantear la visión de una mujer empoderada.
En 2023, Zuheilyn Clemente desfiló por la pasarela del Miss Universo con un diseño mucho más elaborado e imponente. La hondureña lució un traje inspirado en la riqueza cultural de los lencas.
El traje bajo el título “Artesana lenca, orgullo catracho”, esa vez fue diseñado por un hondureño: el sampedrano Danilo García.
Un año después, en 2024, Stephanie Cam lució en el Miss Universo otro diseño elaborado por manos hondureñas: Ney Fernández, de Comayagua.
El concepto del traje fue “El encuentro de los pueblos”, una representación del folclor hondureño.
A la medianoche finalmente sabremos cuál será el concepto del traje de Alejandra Fuentes en el Miss Universo 2025.
Hasta el momento se desconoce si el diseño ha sido elaborado por un hondureño al igual que los años anteriores, asimismo, no se sabe cuál es la temática.