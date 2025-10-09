Solo 4 invitados y una condición: Así fue la boda de Marta Peñate y Tony Spina en Cayos Cochinos

Marta Peñate y Tony Spina contrajeron matrimonio durante su participación en el reality Supervivientes All Star 2025. El enlace se transmitió en vivo y fue oficiado por el alcalde de La Ceiba, Bader Dip.
Marta llegó hacia el altar del brazo de Rubén Torres. No pudo contener las lágrimas.
El alcalde de La Ceiba, Bader Dip, fue el encargado de oficiar el enlace nupcial.
Momento en que el edil ceibeño recibía directrices de parte del equipo de grabación de Supervivientes.
El edil ceibeño casó a la pareja en los Cayos Cochinos el martes 7 de octubre.
La condición de Marta Peñate para casarse con Tony en Honduras es que el matrimonio fuera real y que al volver a España se valide ante las leyes.
Marta Peñate en el momento que mencionaba sus votos matrimoniales mencionó: "Nunca supe lo que era el amor hasta que te conocí. No importa si eres la primera o la segunda, lo que importa es ser la última y ojalá nos muramos juntos y dure toda la vida".
Una vez terminados los votos, y ante la presencia de algunos compañeros de la edición, Marta Peñate y Tony Spina han firmado su matrimonio en Honduras tras las palabras del alcalde.
La pareja se juró amor eterno y hasta que estén viejitos. No pararon de llorar de la emoción, después de cuatro años de espera.
Bader Dip, alcalde de La Ceiba, antes de casar a la pareja en el reality.
Marta lució radiante en un hermoso vestido blanco.
Marta y Tony sellaron su unión matrimonial con un tierno beso y el aplauso de sus compañeros.