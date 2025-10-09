  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Solo 4 invitados y una condición: Así fue la boda de Marta Peñate y Tony Spina en Cayos Cochinos

Para casarse, la única condición de Marta Peñate fue que el matrimonio fuera real y que una vez que regresen a España se valide ante las autoridades

  • 09 de octubre de 2025 a las 15:58
Solo 4 invitados y una condición: Así fue la boda de Marta Peñate y Tony Spina en Cayos Cochinos
1 de 12

Marta Peñate y Tony Spina contrajeron matrimonio durante su participación en el reality Supervivientes All Star 2025. El enlace se transmitió en vivo y fue oficiado por el alcalde de La Ceiba, Bader Dip.

Foto: Instagram/@supervivientestv
Solo 4 invitados y una condición: Así fue la boda de Marta Peñate y Tony Spina en Cayos Cochinos
2 de 12

Marta llegó hacia el altar del brazo de Rubén Torres. No pudo contener las lágrimas.

Foto: Instagram/@supervivientestv
Solo 4 invitados y una condición: Así fue la boda de Marta Peñate y Tony Spina en Cayos Cochinos
3 de 12

El alcalde de La Ceiba, Bader Dip, fue el encargado de oficiar el enlace nupcial.

Foto: Facebook/Bader Dip
Solo 4 invitados y una condición: Así fue la boda de Marta Peñate y Tony Spina en Cayos Cochinos
4 de 12

Momento en que el edil ceibeño recibía directrices de parte del equipo de grabación de Supervivientes.

Foto: Facebook/Bader Dip
Solo 4 invitados y una condición: Así fue la boda de Marta Peñate y Tony Spina en Cayos Cochinos
5 de 12

El edil ceibeño casó a la pareja en los Cayos Cochinos el martes 7 de octubre.

Foto: Facebook/Bader Dip
Solo 4 invitados y una condición: Así fue la boda de Marta Peñate y Tony Spina en Cayos Cochinos
6 de 12

La condición de Marta Peñate para casarse con Tony en Honduras es que el matrimonio fuera real y que al volver a España se valide ante las leyes.

Foto: Instagram/@supervivientestv
Solo 4 invitados y una condición: Así fue la boda de Marta Peñate y Tony Spina en Cayos Cochinos
7 de 12

Marta Peñate en el momento que mencionaba sus votos matrimoniales mencionó: "Nunca supe lo que era el amor hasta que te conocí. No importa si eres la primera o la segunda, lo que importa es ser la última y ojalá nos muramos juntos y dure toda la vida".

 Foto: Instagram/@supervivientestv
Solo 4 invitados y una condición: Así fue la boda de Marta Peñate y Tony Spina en Cayos Cochinos
8 de 12

Una vez terminados los votos, y ante la presencia de algunos compañeros de la edición, Marta Peñate y Tony Spina han firmado su matrimonio en Honduras tras las palabras del alcalde.

Foto: Instagram/@supervivientestv
Solo 4 invitados y una condición: Así fue la boda de Marta Peñate y Tony Spina en Cayos Cochinos
9 de 12

La pareja se juró amor eterno y hasta que estén viejitos. No pararon de llorar de la emoción, después de cuatro años de espera.

Foto: Facebook/Bader Dip
Solo 4 invitados y una condición: Así fue la boda de Marta Peñate y Tony Spina en Cayos Cochinos
10 de 12

Bader Dip, alcalde de La Ceiba, antes de casar a la pareja en el reality.

Foto: Facebook/Bader Dip
Solo 4 invitados y una condición: Así fue la boda de Marta Peñate y Tony Spina en Cayos Cochinos
11 de 12

Marta lució radiante en un hermoso vestido blanco.

Foto: Instagram/@supervivientestv
Solo 4 invitados y una condición: Así fue la boda de Marta Peñate y Tony Spina en Cayos Cochinos
12 de 12

Marta y Tony sellaron su unión matrimonial con un tierno beso y el aplauso de sus compañeros.

Foto: Instagram/@supervivientestv
Cargar más fotos