Así es Nicoll Cruz, la candidata de Honduras a Miss Hispanic International 2025

Una aspiración eminente y una sola visión: alzar la corona del Miss Hispanic International 2025.
Nicoll Cruz, la representante de Honduras en el certamen de origen estadounidense, se prepara para la disputa del título este 10 de noviembre en Lima, Perú.
“Quiero demostrar que, con determinación y apoyo, las mujeres podemos transformar realidades y abrir oportunidades para otras”, asegura la joven sobre su participación en el certamen.
La sampedrana —con previa experiencia en el Miss Honduras Universo 2025— se medirá con otras once participantes del continente que buscan suceder a la puertorriqueña Yami Carrasquillo, Miss Hispanic International 2024.
Cruz, de 27 años, estudió la carrera de Diseño Gráfico en el Centro Universitario Tecnológico (Ceutec) y obtuvo una Maestría en Marketing Digital y Comunicaciones por la Universidad de Nebrija (Cerem).
Ha logrado compaginar su formación profesional con una carrera como modelo, presentadora, consultora y gestora de contenidos.
Habla, además del español, inglés y francés.
Su nombramiento como Miss Hispanic Honduras 2025, según sus palabras, se puede atribuir a su “autenticidad, compromiso y propósito”, y a su desenfadada personalidad
“Mi enfoque social busca empoderara las emprendedoras hondureñas, dándoles visibilidad y motivación para crecer”.
Es fundadora y directora de una empresa, y una firme creyente de que la resiliencia y la innovación son motores de cambio sociales.
Aunque su experiencia en concursos de belleza es limitada, Nicoll Cruz demuestra una confianza innata en su potencial.