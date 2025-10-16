  1. Inicio
Así es Nicoll Cruz, la candidata de Honduras a Miss Hispanic International 2025

La sampedrana aspira a recoger el testigo de la puertorriqueña Yami Carrasquillo, quien se coronó Miss Hispanic International 2024

  • 16 de octubre de 2025 a las 14:46
1 de 11

Una aspiración eminente y una sola visión: alzar la corona del Miss Hispanic International 2025.

 Foto: Instagram
2 de 11

Nicoll Cruz, la representante de Honduras en el certamen de origen estadounidense, se prepara para la disputa del título este 10 de noviembre en Lima, Perú.

 Foto: Instagram
3 de 11

“Quiero demostrar que, con determinación y apoyo, las mujeres podemos transformar realidades y abrir oportunidades para otras”, asegura la joven sobre su participación en el certamen.

 Foto: Instagram
4 de 11

La sampedrana —con previa experiencia en el Miss Honduras Universo 2025— se medirá con otras once participantes del continente que buscan suceder a la puertorriqueña Yami Carrasquillo, Miss Hispanic International 2024.

 Foto: Instagram
5 de 11

Cruz, de 27 años, estudió la carrera de Diseño Gráfico en el Centro Universitario Tecnológico (Ceutec) y obtuvo una Maestría en Marketing Digital y Comunicaciones por la Universidad de Nebrija (Cerem).

 Foto: Instagram
6 de 11

Ha logrado compaginar su formación profesional con una carrera como modelo, presentadora, consultora y gestora de contenidos.

 Foto: Instagram
7 de 11

Habla, además del español, inglés y francés.

 Foto: Instagram
8 de 11

Su nombramiento como Miss Hispanic Honduras 2025, según sus palabras, se puede atribuir a su “autenticidad, compromiso y propósito”, y a su desenfadada personalidad

 Foto: Instagram
9 de 11

“Mi enfoque social busca empoderar
a las emprendedoras hondureñas, dándoles visibilidad y motivación para crecer”.

 Foto: Instagram
10 de 11

Es fundadora y directora de una empresa, y una firme creyente de que la resiliencia y la innovación son motores de cambio sociales.

Foto: Instagram
11 de 11

Aunque su experiencia en concursos de belleza es limitada, Nicoll Cruz demuestra una confianza innata en su potencial.

 Foto: Instagram
