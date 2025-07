Así es Lina Luaces, la hija de Lili Estefan que fue coronada como Miss Cuba

"Desde chiquita siempre he dicho que ser una mujer cubana en Estados Unidos es algo que me llena de orgullo. Para mí, ser cubana no es solo una etnia, es un símbolo. Es símbolo de esperanza, de fuerza, de resiliencia, y de mucho sacrificio y trabajo duro", dijo tras recibir la corona para representar al país de su madre en el certamen de belleza.