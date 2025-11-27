  1. Inicio
Así es Inna Moll: Curiosidades sobre la Miss Chile 2025 que anunció su compromiso

La modelo e influencer chilena recién confirmó su compromiso matrimonial tras su paso por Miss Universo 2025. Repasamos sus orígenes, su carrera y más sobre su vida

  • 27 de noviembre de 2025 a las 11:54
1 de 12

Una de las candidatas latinas más virales del certamen de Miss Universo 2025 acaba de compartir la noticia de su compromiso. Conozca más sobre quién es la reina que celebra la belleza, el altruismo y el amor.

 Fotos: Instagram.
2 de 12

Inna Moll nació como María Ignacia Moll Bilbao en Vitacura, Santiago, Chile, aunque es más conocida por su nombre artístico.

 Foto: Instagram.
3 de 12

Tiene una estatura imponente: mide 5’9″ (aproximadamente 1,75 m), lo que le da un porte muy elegante en pasarela.

 Foto: Instagram.
4 de 12

Su carrera va más allá de los concursos: Inna es modelo, actriz e influencer, con un canal de YouTube donde comparte viajes y contenido de belleza.

 Foto: Instagram.
5 de 12

Parte de su formación la desarrolló muy joven: comenzó a modelar desde los 8 años, lo que le permitió internacionalizarse incluso antes de llegar a la mayoría de edad.

 Foto: Instagram.
6 de 12

A los 18 años se fue a vivir fuera de Chile: vivió en Ciudad de México en un departamento con otras jóvenes modelos, una experiencia que la marcó profundamente.

 Foto: Instagram.
7 de 12

Sobre su nombre artístico: contó que “Inna” le fue asignado por una agencia cuando salió al extranjero porque su nombre real (“María Ignacia”) les parecía muy largo para el mercado internacional.

Foto: Instagram.
8 de 12

Aunque ha tenido éxito, ha enfrentado desafíos: se ha abierto sobre inseguridades, competencia en el modelaje y comentarios negativos durante su carrera.

 Foto: Instagram.
9 de 12

Como creadora de contenido, su cuenta de Instagram ha superado el millón de seguidores, lo que refleja su influencia digital.

 Foto: Instagram.
10 de 12

Además de modelar, ha incursionado en la actuación: participó en la serie “40 y 20” y en la película “Remnants”, ampliando su faceta artística.

 Foto: Instagram.
11 de 12

Disfruta de compartir imágenes junto a su perrita, a quien describe como su "apoyo incondicional y compañera guardiana".

 Foto: Instagram.
12 de 12

Más allá de su papel público, Inna ha compartido vivencias personales: reveló que en su adolescencia le diagnosticaron colitis ulcerosa, aunque luego dijo que ese diagnóstico fue erróneo.

 Foto: Instagram.
