Dolor en la TV hondureña: así despiden a la chef Sandra Díaz

La inesperada muerte de la chef y presentadora Sandra Díaz del Valle ha provocado una profunda conmoción en Honduras, donde colegas, medios de comunicación y miles de seguidores han expresado su tristeza por la partida de una de las figuras más queridas de la televisión nacional.
La noticia fue confirmada este miércoles -10 de junio-, una fecha que coincidía con su cumpleaños, lo que ha hecho aún más doloroso el momento para quienes compartieron con ella dentro y fuera de las pantallas.
Desde que se conoció su fallecimiento, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida, fotografías, recuerdos y palabras de agradecimiento hacia una mujer que logró conectar con el público a través de su alegría, sencillez y amor por la gastronomía.
Uno de los pronunciamientos que más llamó la atención fue el de Canal 11, casa televisiva donde Sandra trabajó durante más de seis años y desde donde consolidó gran parte de su trayectoria profesional.
"Canal 11 expresa sus más sinceras condolencias por el fallecimiento de Sandra Díaz del Valle, una compañera recordada con profundo cariño, respeto y admiración. Su partida deja un vacío enorme en esta casa televisiva", manifestó la televisora en sus redes sociales.
Además, el canal recordó el emotivo mensaje que la chef compartió cuando anunció su salida para emprender nuevos proyectos, una publicación que hoy ha cobrado un significado especial entre quienes la conocieron y trabajaron a su lado.
Por su parte, TV Azteca Honduras, medio donde actualmente formaba parte del programa "Venga la Alegría", también dedicó sentidas palabras a quien consideraban parte de su familia televisiva.
"Con profundo pesar, desde TV Azteca Honduras lamentamos el sensible fallecimiento de nuestra querida Chef Sandra de Venga la Alegría, quien dejó una huella imborrable en nuestra familia al compartir con todos su amor, su alegría y la pasión que la caracterizaba", expresó la cadena en un comunicado difundido en redes sociales.
La televisora destacó además la calidez humana de la presentadora, recordando las sonrisas, el entusiasmo y la entrega que demostraba en cada proyecto, al tiempo que pidió respeto para sus familiares en este difícil momento.
La noticia también ha generado una fuerte reacción entre los seguidores de Sandra, quienes durante años acompañaron sus recetas, consejos culinarios y publicaciones en redes sociales.
Horas antes de conocerse su fallecimiento, su esposo, el también presentador Juan Fernando Lobo, le escribió una emotiva felicitación por su cumpleaños, describiéndola como “la reina de mi corazón” y agradeciendo a Dios por un año más de vida.
Mientras tanto, Honduras continúa despidiendo a una mujer que convirtió la cocina en un puente para conectar con miles de hogares y que dejó una huella imborrable en la televisión nacional.