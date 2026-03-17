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Así consiguió Anne Hathaway su efecto lifting en los Oscar sin pasar por el quirófano

Dos pequeñas trenzas escondidas bajo el cabello fueron el secreto detrás del look de Anne Hathaway en los Oscar 2026. La actriz lo reveló ella misma en un vídeo publicado tras la ceremonia

  • Actualizado: 17 de marzo de 2026 a las 14:52
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Anne Hathaway publicó en Instagram, tras la ceremonia de los Oscar 2026, un vídeo en el que muestra el proceso de preparación para la alfombra roja e incluye la explicación de un truco de peinado que su estilista Orlando Pita utilizó para conseguir un efecto tensor en su rostro.

 Foto: Instagram
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En el vídeo, Pita retira mechones de cabello a ambos lados de la cabeza de la actriz para revelar dos pequeñas trenzas.

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"Una a cada lado, y las unimos por detrás", explicó el estilista. La propia Hathaway resumió el resultado: "Y te ves un poco más despierta."

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La técnica, basada en tensar sutilmente la piel de las sienes mediante el cabello recogido, actúa como un lifting sin intervención alguna.

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El procedimiento ha cobrado especial relevancia dado que la actriz ha estado en el centro de especulaciones sobre posibles cirugías estéticas en los últimos meses.

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No es la primera vez que Hathaway comparte recursos de belleza de este tipo.

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En 2024 se viralizó en TikTok al mostrar cómo utilizaba un pasador para dar volumen a sus labios.

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Durante la gala, la actriz, de 43 años, subió al escenario junto a Anna Wintour para entregar los premios al mejor diseño de vestuario y mejor maquillaje y peluquería.

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Vestida con un traje de Valentino y joyas de Bulgari, Hathaway preguntó a Wintour su opinión sobre el look.

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La directora de Vogue ignoró la pregunta y procedió a leer los nominados sin inmutarse, en lo que fue uno de los momentos más virales de la gala.

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