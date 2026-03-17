Arqui Juve 3D anuncia que será papá: esto dijo sobre las medidas de privacidad que tomará

La boda, lejos del derroche que suele acompañar a los eventos de figuras públicas, fue fiel al sello que distingue a este creador de contenido. El arquitecto no tuvo empacho en revelar que su traje fue rentado y que la cena consistió en tacos de arrachera con frijoles charros, y hasta encontró manera de convertir eso en lección para sus millones de seguidores.