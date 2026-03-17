Arqui Juve 3D anuncia que será papá: esto dijo sobre las medidas de privacidad que tomará

Diego Alvarado de León, más conocido en redes sociales como el Arqui Juve 3D, reveló en entrevista con Mara Patricia Castañeda que próximamente será padre por primera vez.
El propio creador de contenido explicó que la noticia "se le salió" mientras conversaba con la periodista, y que ante eso decidió compartirla directamente con su audiencia, antes de que alguien más lo hiciera por él.
Con visible emoción, el arquitecto confirmó que su esposa se encuentra a la mitad del embarazo y que tanto ella como el bebé gozan de perfecta salud.
"No lo he compartido porque hasta hoy no me habían dejado, no me habían permitido, pero próximamente voy a ser papá", dijo el influencer.
La confesión llegó apenas un año después de que él y su esposa Marcela unieran sus vidas en una ceremonia íntima.
La boda, lejos del derroche que suele acompañar a los eventos de figuras públicas, fue fiel al sello que distingue a este creador de contenido. El arquitecto no tuvo empacho en revelar que su traje fue rentado y que la cena consistió en tacos de arrachera con frijoles charros, y hasta encontró manera de convertir eso en lección para sus millones de seguidores.
Alvarado ha construido su popularidad sobre una premisa poco común en el mundo del entretenimiento digital: la autenticidad sin artificio.
Con más de 16.9 millones de seguidores en TikTok, se ha consolidado como uno de los referentes más reconocidos de la plataforma, y sus logros más recientes así lo confirman.
En los TikTok Awards 2025 fue galardonado en la categoría de TikTok Inspira, un reconocimiento que, en su caso, llegó sin poses ni escenarios fabricados.
Sin embargo, la fama nunca le ha nublado el criterio sobre lo que debe o no pertenecer al ojo público. Alvarado estableció desde el primer momento límites claros para proteger a su futuro hijo.
Según advirtió, el niño no aparecerá en fotografías ni videos de redes sociales, y pidió a sus seguidores que si alguna vez lo encuentran en la calle, la atención sea hacia él y no hacia el menor.
La reacción de su comunidad fue tan inmediata como predecible. Los comentarios se llenaron de cariño, de bromas sobre el "mini arqui" que viene en camino y de quienes ya anunciaban que llevarán un boiler al baby shower, guiño directo al tipo de contenido que lo hizo famoso.