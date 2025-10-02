Ariela Cáceres protagoniza pelea con expareja de Dennis Andino en redes: “Me dejó embarazada”

Una pelea entre Ariela Cáceres y la expareja de Dennis Andino, Leonela Mirel Mendoza, está dando de qué hablar en redes sociales. ¿Cuál es el conflicto? Aquí la explicación.
Todo inició con una publicación de Cáceres en sus redes sociales, donde mostró fotografías con su vestido de novia. En el mensaje recordó que hace una década contrajo matrimonio y aseguró que nunca permitió que los comentarios negativos afectaran su relación.
“No me casé porque me robé a mi esposo, Dennis Andino. No me casé porque estaba embarazada. Nos casamos porque nos amamos, no por interés; ambos venimos de hogares con padres trabajadores. Ha pasado más de una década y, gracias a Dios, seguimos construyendo nuestro hogar, sin permitir que comentarios destructivos nos hagan daño”, escribió Ariela Cáceres.
Seguidamente, una joven con el usuario “Leonela Mirel Mendoza” comentó la publicación: “Gracias por el post. De la abundancia del corazón habla la boca. Yo nunca he dicho que te robaste a mi marido, él fue quien decidió irse, dejándome embarazada de 20 semanas”.
Mendoza recriminó a Cáceres que, pese a supuestamente saber que ella estaba embarazada, lo aceptó en su vida: “Lo aceptaste sabiendo que tenía una relación. Mi familia y amigos son testigos de todo”.
En su comentario, Mendoza también cuestionó a Cáceres: “¿Por qué, si sos defensora de la verdad, no decís lo negligente que es tu marido como padre y el daño psicológico que ha causado a su hija por su abandono?”.
“Yo sé qué tipo de persona es Dennis y le doy gracias a Dios por haberlo quitado de mi camino. Y si seguís con este drama, voy a empezar a sacar capturas para que la verdad se sepa”, advirtió Mendoza a Ariela Cáceres.
Cáceres respondió asegurando: “Más de una década y la historia continúa. Yo ya tengo dos hijos, vos ya tenés cuatro y seguís con lo mismo. No te dejés usar, por respeto a nuestros hijos y a tu pareja actual”.
Tras ese comentario, la polémica siguió y Mendoza volvió a contestar: “¿Acaso la niña (hija de Dennis y Leonela) dejó de existir en esos 10 años? Gracias por confirmar la verdad”.
La expareja de Dennis reprochó además a Ariela: “Si de verdad te importara el bien de la niña, no hubieras tenido una relación con su papá cuando aún no había nacido”.
La mujer, que hasta ese momento tenía un bajo perfil en redes sociales, también se refirió a su hija: “Natalie nos ha costado a mi familia y a mí. Ella sabe que su papá no la quiere y que vos no la querés, entonces ¿qué fingís?”.
La publicación de Cáceres obtuvo más de 2,000 reacciones, más de 1,000 comentarios y fue compartida 64 veces. Hubo opiniones divididas, algunos en apoyo a Cáceres y otros respaldando a la expareja de Dennis Andino, quien se ha llamado al silencio.