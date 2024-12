Ariela Cáceres y Dennis Andino conmemoran su décimo aniversario de matrimonio

“Felicidades, el amor si es llevado por Dios no termina”. “Quédate con quien te mire así como Denis ve a su Ariela”. “Soy testigo de esa unión, bendiciones a ese matrimonio”. “Si no te mira como Dennis ve Ariela ahí no es”. “Muchas bendiciones en su matrimonio”, son solo algunos de los comentarios de internautas en torno al tema.