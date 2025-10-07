Antes y después: Así luce Thylane Blondeau, "la niña más bella del mundo"

No tenía más de cinco años cuando fue catalogada como "la niña más bella del mundo", un título que marcó el inicio de su trayectoria como modelo e influencer que ha estado rodeada de admiración y controversia por su apariencia física.
La carrera de Blondeau comenzó cuando tenía tres años tras ser descubierta por un agente de Jean Paul Galtier en los Campos Elíseos. Fue su participación en la portada de Vogue Efants la que le dio fama internacional y la acreditó con su famoso apodo de ser la más bella.
Desde que era una niña, Thylane ha trabajado para reconocidas casas de moda, además se ha convertido en empresaria en el sector de la moda y la belleza.
Por años, Blondeau ha revelado que desea dejar atrás ese apodo que marcó los primeros años de vida, incluso mencionó que cuando la gente le dice su apodo ella responder que es solo un ser humano.
En los últimos años, la joven francesa ha presentado problemas de salud debido a unos quistes que ha tenido que removerse quirúrgicamente.
. Sin embargo, en las últimas semanas, durante el desfile de Miu Miu en la Semana de la Moda de París, llamó la atención por su apariencia física.
Y es que en redes sociales fue criticada por supuestamente haberse sometido a cirugías estéticas a sus 24 años.
La apariencia de la joven generó un debate sobre las presiones que enfrentan las figuras públicas para mantener su belleza.
La modelo se cansó de los malos comentarios en su contra, por lo que decidió reaccionar y desmentir que se haya sometido a un proceso estético: “Estoy cansada de estos comentarios. Sé que en esta generación la gente tiende a hacerse cosas muy pronto, pero yo nunca me he tocado nada”.
“Solo porque use maquillaje o delineador de labios no significa que me haya hecho algo en los labios o en la cara. En algún momento hay que dejar de hacer eso”, afirmó la modelo.
Thylane Lena-Rose Blondeau nació el 5 de abril de 2001.
También es la creadora y fundadora de la marca ENALYHT, que es sobre productos para el cabello. Tiene una larga trayectoria en el modelaje.