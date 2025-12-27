Supermodelo termina en el hospital tras ignorar problemas de salud

La supermodelo Anok Yai fue hospitalizada recientemente debido a complicaciones de salud que venía ignorando desde hace meses.
La modelo de 28 años documentó su experiencia a través de una publicación en Instagram.
En su mensaje, Yai relató que descubrió un defecto congénito que obligaba a su corazón a trabajar de manera excesiva y dañaba progresivamente sus pulmones.
"Durante el último año, he estado lidiando con esta batalla silenciosa", escribió.
Las imágenes compartidas muestran a la modelo egipcia descansando en una cama de hospital en el New York University Langone Health, conectada a oxígeno mientras se recuperaba de la intervención.
"Lo que comenzó como algo asintomático se convirtió en tos persistente, dolor en el pecho, episodios de tos con sangre y dificultad para respirar", explicó.
Reconoció que intentó continuar con su trabajo mientras buscaba al especialista adecuado, pero comprendió que debía atender su salud de inmediato.
Aunque no especificó el diagnóstico completo, Yai confirmó que se sometió a una cirugía robótica en los pulmones.
Agradeció públicamente al Dr. Harmik Soukiasian y a todo el personal médico de Beverly Hills Concierge Health y NYU Langone por su atención, así como a su familia y amigos por su apoyo.
Compañeros del mundo de la moda expresaron su apoyo en redes sociales.
Naomi Campbell escribió: "Enviándote amor, luz y sanación... que Dios te cubra y proteja", mientras Heidi Klum agregó "Recupérate pronto" e Iman envió "mucho amor y oraciones".
Donatella Versace también manifestó su cercanía con el mensaje: "Te mando mucho amor".