El año del reinicio: las predicciones de Mhoni Vidente para este 2026

¿Qué va a pasar con Estados Unidos? ¿Por qué es el año del 0? ¿Habrá una tercera guerra mundial?, Mhoni Vidente publicó sus predicciones para 2026 en las que aseguró que habrá cambios totales en la humanidad.
Cartas del loco, emperador y la del sol predominarán en este año y los signos de Acuario, Aries, Leo, Libra y Tauro y las personas que están bajo estos signos tendrán abundancia, la riqueza, estabilidad y sobre todo y le da la oportunidad de reinventarse, enterrar el pasado y vivir el presente.
La carta del loco, según Mhoni Vidente, dice que muestra que este 2026 será el año de líderes mundiales más trastonardos. "Es la peor situación que está viviendo la humanidad y el mundo entero". Está dominando la política y la geopolítica". Según Mhoni habrá guerras, golpes de Estado y se tumbarán dictadores.
Hablaremos de la muerte de uno de los líderes de izquierda en el mundo, "morirá por cuestiones de bala, caída de un avión o una tragedia. Le dará un cambio total a unos de los países más grandes del mundo", afirmó Mhoni.
Se visualiza la renuncia de Zelinsky, que lo llevara a una presión para llevar a elecciones a ese país y un acuerdo de paz. Perderá Ucrania más de la mitad de su territorio y Rusia habrá ganando más, dijo la vidente cubana.
Otro de los líderes, que según Mhoni Vidente que caerá por las "balas, enfermedad o que la muerte sucumbirá completamente será el presidente de Israel" (Benjamín Netanyahu).
Haití "es un pueblo castigado por Dios, que le vendió el alma a lucifer" tendrá elecciones y viene una luz después de la oscuridad. Será gobernado por una persona con fuerza extranjera, pero no será extranjero. Haití también se declara a la ultraderecha, convirtiéndose en una base en el atlántico para Estados Unidos".
Lula da Silva quiere reelegirse en Brasil, pero tiene un problema en el cerebro, sabemos que tiene un derrame, que tiene un problema de demencia senil o que tiene problemas graves de presión alta, así que va a ser muy difícil que pueda llevar otra vez una campaña política.
Nicolás Maduro saldrá huyendo de Venezuela, "sabrá que está más que acorralado, que la gente lo dejó solo, que definitivamente los militares lo declaran ya no servible". La milicia y la gente que lo apoyaba se rendirá y dará completamente el golpe de Estado. María Corina Machado entrará triunfante en Venezuela.
Donald Trump junto a su comitiva irá contra Cuba. Díaz Canel junto con Raúl Castro estarán negociando con Marco Rubio y el vicepresidente (JD Vance) para entregar a la isla completamente a la democracia. El año 2026 será la liberación de muchos pueblos que estuvieron mucho tiempo después de un régimen.
En el tema de América Latina seguirá la tendencia a la derecha y la izquierda dejará el poder. "Ya pasmos la era rosa de la izquierda en 2019, que definitivamente se convirtieron a la izquierda y se vale cambiar de opinión, y es que lamentablemente no se les ha quitado la manera de mentir, de prometer y no cumplir y la gente ya no se está dejando".
Trump jugará a ser el policía del mundo. Y Brasil será un país clave para el mandatario. Y está logrando su objetivo de volver hacer América para los americanos y solo le hace falta Colombia.