Anna Faris: Scary Movie le dio fama pero no riqueza

Hace 30 años Anna Faris hizo su debut en el cine con la película Eden, pero no fue hasta el 2000 cuando llegó la oportunidad que estaba esperando: Scary Movie, la cinta que le dio la fama que ostenta hasta ahora.
Pronto, en el 2001, llegó Scary Movie 2, y así su papel de Cindy Campbell se afianzó como uno de los favoritos en las cintas de humor negro.
En 2026, Scary Movie 6 significó el regreso de Faris a su papel protagónico, la cinta ha tenido el mejor estreno de la franquicia desde que se lanzó, y ha significado además el retorno de la actriz tras su ausencia en la quinta entrega.
La actriz recordó cómo ha sido su paso por la franquicia, en una entrevista con Variety, en la que revela cómo fue que llegó a la franquicia.
Faris cuenta que cuando se graduó de la universidad como licenciada en Inglés, pensaba dedicarse al marketing y quería ser novelista, finalmente fue actriz, algo que no estaba precisamente en sus planes.
Cuenta la actriz que consiguió una audición frente a Keenan Ivory Wayans y que "todo sucedió tan rápido, y fue menos un sueño hecho realidad y más un sueño que se estaba formando", y que sintió como si la hubieran llevado a una tierra extraña con los ojos vendados.
Y así la actriz que nunca se había considerado graciosa, terminó en una las franquicias de humor más famosas de este siglo. Pero no todo fue miel sobre hojuelas, Faris también recuerda que la retribución económica que recibió en las primeras tres películas la hicieron experimentar sentimientos encontrados hacia la franquicia.
Por la primera película recibió solo 65,000 dólares canadienses, aún así continúo en una cuarta entrega. Para la quinta, no fue convocada y la película siguió con otro elenco, pero para esta nueva entrega, con los Wayans nuevamente al frente, Faris regresa ya con otro sabor de boca.
La actriz reconoce que ha sentido un sensación de victoria tras ser tomada en cuenta de nuevo, porque sintió que se estaba alejando de Hollywood, pese a que no ha tenido grandes períodos de inactividad, no obstante, Faris acepta que haber salido de la serie Mom, en la que estuvo durante 7 temporadas como protagonista, fue un golpe duro.
La actriz revela que tener su pódcast Unqualified, la hizo sentir escuchada, y que esa era una vía alejada de Hollywood en la que pudo experimentar y conectar de otra manera. Ahora Scary Movie 6 vuelve a renovar su bríos: "Scary Movie me ha brindado la oportunidad de replantear mi relación (con Hollywood), y siento que tengo mucho más control. Volver a actuar con Shawn, Marlon y Regina me hace sentir que aporto algo que ahora reconozco, como si fuera algo maravilloso", dice.