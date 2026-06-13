Anna Faris: Scary Movie le dio fama pero no riqueza

La actriz revela que tener su pódcast Unqualified, la hizo sentir escuchada, y que esa era una vía alejada de Hollywood en la que pudo experimentar y conectar de otra manera. Ahora Scary Movie 6 vuelve a renovar su bríos: "Scary Movie me ha brindado la oportunidad de replantear mi relación (con Hollywood), y siento que tengo mucho más control. Volver a actuar con Shawn, Marlon y Regina me hace sentir que aporto algo que ahora reconozco, como si fuera algo maravilloso", dice.