Angélica Vale confirma su divorcio: "La historia de amor... desafortunadamente, se termina"

La declaración de la artista llega en un momento crucial, pues ocurre horas después de que se hiciera pública la demanda de divorcio y a un día de su cumpleaños número 50

  • 10 de noviembre de 2025 a las 12:07
La actriz Angélica Vale ha confirmado públicamente el fin de su matrimonio con el ejecutivo de medios Otto Padrón mediante un emotivo comunicado en su cuenta de Instagram.

 Foto: Instagram | Angélica Vale
La declaración de la artista llega en un momento crucial, pues ocurre horas después de que se hiciera pública la demanda de divorcio y a un día de su cumpleaños número 50.

 Foto: Instagram | Angélica Vale
Los documentos legales presentados por Padrón en la Corte de Los Ángeles revelan que, si bien la noticia trasciende hoy, la pareja se encuentra separada desde el pasado 1 de abril de 2025 y reside en domicilios distintos.

 Foto: Instagram | Angélica Vale
El comunicado de Vale confirma el fin de la unión de 14 años, al mismo tiempo que establece un tono de madurez y respeto.

 Foto: Instagram | Angélica Vale
La actriz se refirió al proceso como una elección consciente en beneficio de sus hijos: "Después de muchos años juntos y dos milagros, nuestros hijos, la historia de amor entre Otto Padrón y yo, desafortunadamente, se termina. Hemos decidido ponerle fin de manera legal a nuestro matrimonio de 14 años", escribió.

 Foto: Instagram | Angélica Vale
La artista subraya la complejidad emocional que se esconde detrás de la imagen pública, haciendo referencia a los meses de separación: "A veces, detrás de las risas se esconden batallas que como adultos tenemos que afrontar y esta es una de ellas."

 Foto: Instagram | Angélica Vale
La decisión de la pareja se centra en el bienestar de Angélica Masiel y Daniel Nicolás: "Elegimos la paz por encima de cualquier sentimiento que implica el final de algo soñado para toda la vida".

 Foto: Instagram | Angélica Vale
El mensaje de Vale se convierte en una declaración de intenciones, proyectándose como un ejemplo de resiliencia para sus hijos y para su público. "Mañana cumplo 50 años y despido esta mitad de siglo, dándole la bienvenida a una nueva etapa..."

 Foto: Instagram | Angélica Vale
Finalmente, la actriz agradeció a Padrón por la relación, manifestando sus mejores deseos y reconociendo que la experiencia matrimonial la hace "la persona que soy hoy, la de siempre pero con más sabiduría".

 Foto: Instagram | Angélica Vale
La confirmación de la separación de hecho desde abril añade contexto a la demanda interpuesta por Otto Padrón, la cual solicita la custodia legal compartida, la división de días festivos y, notablemente, que sea Vale quien asuma los costes y honorarios de los abogados del ejecutivo.

 Foto: Instagram | Angélica Vale
