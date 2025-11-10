Angélica Vale confirma su divorcio: "La historia de amor... desafortunadamente, se termina"

La actriz Angélica Vale ha confirmado públicamente el fin de su matrimonio con el ejecutivo de medios Otto Padrón mediante un emotivo comunicado en su cuenta de Instagram.
La declaración de la artista llega en un momento crucial, pues ocurre horas después de que se hiciera pública la demanda de divorcio y a un día de su cumpleaños número 50.
Los documentos legales presentados por Padrón en la Corte de Los Ángeles revelan que, si bien la noticia trasciende hoy, la pareja se encuentra separada desde el pasado 1 de abril de 2025 y reside en domicilios distintos.
El comunicado de Vale confirma el fin de la unión de 14 años, al mismo tiempo que establece un tono de madurez y respeto.
La actriz se refirió al proceso como una elección consciente en beneficio de sus hijos: "Después de muchos años juntos y dos milagros, nuestros hijos, la historia de amor entre Otto Padrón y yo, desafortunadamente, se termina. Hemos decidido ponerle fin de manera legal a nuestro matrimonio de 14 años", escribió.
La artista subraya la complejidad emocional que se esconde detrás de la imagen pública, haciendo referencia a los meses de separación: "A veces, detrás de las risas se esconden batallas que como adultos tenemos que afrontar y esta es una de ellas."
La decisión de la pareja se centra en el bienestar de Angélica Masiel y Daniel Nicolás: "Elegimos la paz por encima de cualquier sentimiento que implica el final de algo soñado para toda la vida".
El mensaje de Vale se convierte en una declaración de intenciones, proyectándose como un ejemplo de resiliencia para sus hijos y para su público. "Mañana cumplo 50 años y despido esta mitad de siglo, dándole la bienvenida a una nueva etapa..."
Finalmente, la actriz agradeció a Padrón por la relación, manifestando sus mejores deseos y reconociendo que la experiencia matrimonial la hace "la persona que soy hoy, la de siempre pero con más sabiduría".
La confirmación de la separación de hecho desde abril añade contexto a la demanda interpuesta por Otto Padrón, la cual solicita la custodia legal compartida, la división de días festivos y, notablemente, que sea Vale quien asuma los costes y honorarios de los abogados del ejecutivo.