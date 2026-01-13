  1. Inicio
Ángela Aguilar sorprende a Christian Nodal con un lujoso regalo de cumpleaños

Christian Nodal celebró sus 27 años en Zacatecas con una serie de festejos privados que incluyeron reuniones familiares, recorridos simbólicos y un detalle especial planeado por Ángela Aguilar

  • Actualizado: 13 de enero de 2026 a las 10:48
La celebración del cumpleaños número 27 de Christian Nodal se desarrolló a lo largo de varios días en Zacatecas, con encuentros discretos, traslados entre distintos puntos del estado y una convivencia cercana con familiares y amigos. El arranque tuvo lugar en un espacio ligado a la tradición musical de la familia Aguilar, donde se concentró la velada principal y el intérprete recibió un costoso obsequio de su esposa.

 Foto: Instagram @nodal | Captura de pantalla
El rancho El Soyate fue el primer escenario del encuentro. Hasta ahí arribaron los invitados para una noche marcada por la música regional y un ambiente íntimo. Parte de lo ocurrido quedó registrado en un video que más tarde comenzó a circular en redes sociales y que mostró uno de los momentos más comentados de la celebración.

 Foto: Captura de pantalla
En las imágenes se observa a Ángela Aguilar llegar montando un caballo de pelaje castaño oscuro, con crin y cola a tono, complexión robusta y porte elegante.

 Foto: Captura de pantalla
El animal presentaba musculatura definida y marcas blancas en las patas, rasgos habituales en ejemplares apreciados dentro de la charrería mexicana. La montura charra, confeccionada en cuero oscuro, incluía estribos metálicos con grabados artesanales en tonos dorados, propios de la talabartería tradicional.

 Foto: Captura de pantalla
De acuerdo con especialistas, un caballo con esas características suele asociarse a ejemplares de estirpe pura sangre. Este tipo de animales puede alcanzar precios que oscilan entre los 5,000 y los 15,000 dólares, con variaciones según la pureza genética, el nivel de entrenamiento y el potencial físico para competencias.

Foto: Captura de pantalla
Hasta el momento no se ha dado a conocer la raza exacta del caballo que recibió Nodal, aunque el gesto no tardó en viralizarse en plataformas digitales.

 Foto: Captura de pantalla
La reacción del cantante fue inmediata. Al notar la llegada de su esposa montada, expresó sorpresa y entusiasmo, se acercó a ella y posteriormente subió al caballo, mientras los asistentes observaban la escena. Ambos posaron junto al animal, acompañados por familiares y amigos cercanos, entre ellos Pepe Aguilar.

 Foto: Captura de pantalla
La autoría del obsequio fue aclarada posteriormente por la cantante de "Abrázame".

 Foto: EFE
Luego de que el programa Ventaneando atribuyera el regalo a Pepe Aguilar, la cantante respondió a un comentario en TikTok donde una usuaria escribió “Qué fregona fiesta, yo pensé que le iban a regalar un caballo”. La intérprete contestó “Le regalé su primer caballo”, confirmando así que la sorpresa fue planeada por ella.

 Foto: Cortesía | Revista Hola!
Las celebraciones continuaron al día siguiente en el centro histórico de Zacatecas con una callejoneada tradicional que concluyó en el hotel Quinta Real Zacatecas, antiguo recinto taurino. La velada incluyó música de DJ, fuegos artificiales y un operativo de seguridad que acompañó a los invitados hasta la madrugada.

 Foto: Instagram | @nodal
El cierre del festejo tuvo lugar en el antrobar El Edén, ubicado dentro de una mina a 280 metros de profundidad. La temática elegida fue pirata, con código de vestimenta en negro y traslado de los asistentes en tren a través del socavón La Esperanza.

 Foto: EFE
En publicaciones posteriores, Ángela Aguilar mencionó que también visitaron el cerro de la Bufa como parte del recorrido organizado en honor al cantante.

 Foto: Instagram | @angela_aguilar_
