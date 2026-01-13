Ángela Aguilar sorprende a Christian Nodal con un lujoso regalo de cumpleaños

La celebración del cumpleaños número 27 de Christian Nodal se desarrolló a lo largo de varios días en Zacatecas, con encuentros discretos, traslados entre distintos puntos del estado y una convivencia cercana con familiares y amigos. El arranque tuvo lugar en un espacio ligado a la tradición musical de la familia Aguilar, donde se concentró la velada principal y el intérprete recibió un costoso obsequio de su esposa.