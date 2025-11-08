Ángela Aguilar confirma la fecha de su boda eclesiástica con Nodal y causa revuelo

Durante una firma de autógrafos, Ángela Aguilar rompió la rutina del encuentro con una frase que desató revuelo entre los presentes y en redes sociales. La intérprete, entre risas y gestos de complicidad, confirmó que se casará con Christian Nodal por la iglesia.
El breve anuncio se volvió tendencia en cuestión de minutos. En el video viral que circula en TikTok, la intérprete comenta con naturalidad:
“Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo, por la iglesia.”
El ambiente era distendido hasta que un fan, entusiasmado, le pidió ser padrino. La joven respondió entre carcajadas: “A ver si te deja mi marido.”
Las palabras bastaron para detonar una ola de comentarios. Los usuarios rescataron la carga simbólica del mes elegido, recordando que mayo ocupa un lugar particular en la cronología sentimental de Nodal.
En tono burlón, muchos recordaron los episodios que el propio cantante relató en entrevista con Adela Micha, cuando afirmó que el 8 de mayo terminó su relación con Cazzu, el 14 se reencontró con Ángela, el 20 habló con los padres de la artista y el 29 celebraron una ceremonia espiritual en Roma.
Entre los mensajes más compartidos se leen frases como: “En mayo, Nodal hace de todo” o “Ese mes le da tiempo de todo”.
El humor colectivo transformó el anuncio en un fenómeno viral que mezcla expectativa, ironía y memoria digital.
Aunque Ángela no ofreció más detalles sobre el enlace religioso, su espontánea revelación ha reavivado el escrutinio sobre una pareja que, pese a las críticas, continúa marcando la conversación pública dentro de la música regional mexicana.
La relación entre Nodal y Aguilar se hizo pública en junio de 2024, tras semanas de especulación y rumores en torno a su cercanía.
El anuncio generó controversia, pues se dio poco tiempo después de que el cantante confirmara su ruptura con la argentina Cazzu, madre de su hija.
Desde entonces, la pareja ha sido objeto de atención mediática constante, tanto por la rapidez con la que consolidaron su vínculo como por la manera en que lo han manejado frente a la opinión pública.