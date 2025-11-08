Ángela Aguilar confirma la fecha de su boda eclesiástica con Nodal y causa revuelo

En tono burlón, muchos recordaron los episodios que el propio cantante relató en entrevista con Adela Micha, cuando afirmó que el 8 de mayo terminó su relación con Cazzu, el 14 se reencontró con Ángela, el 20 habló con los padres de la artista y el 29 celebraron una ceremonia espiritual en Roma.