  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

"Llegó más gente a los XV años de Rubí": Critican a Ángela Aguilar por el "fracaso" de su gira

Ángela Aguilar enfrenta críticas por la escasa venta de boletos de su gira "Libre corazón", pese a descuentos en taquilla y estrategias de promoción. ¿Cuál sería la razón?

  • 07 de noviembre de 2025 a las 16:21
Llegó más gente a los XV años de Rubí: Critican a Ángela Aguilar por el fracaso de su gira
1 de 12

El entusiasmo con que Ángela Aguilar presentó su gira "Libre corazón" parece no corresponder con los resultados en taquilla. En Dallas, Texas, la mexicana se habría presentado ante una escasa afluencia de personas, según videos difundidos en redes sociales.

 Foto: Facebook de Ángela Aguilar
Llegó más gente a los XV años de Rubí: Critican a Ángela Aguilar por el fracaso de su gira
2 de 12

Desde mediados de julio, diversos medios estadounidenses advirtieron sobre la lenta colocación de boletos en varias de las quince ciudades incluidas en el recorrido.

 Foto: Facebook de Ángela Aguilar
Llegó más gente a los XV años de Rubí: Critican a Ángela Aguilar por el fracaso de su gira
3 de 12

Las capturas compartidas por usuarios en TikTok reforzaron esa percepción al mostrar que muchos recintos aún contaban con una gran cantidad de asientos sin vender. En algunos casos, las fechas incluso fueron reprogramadas.

 Foto: Facebook de Ángela Aguilar
Llegó más gente a los XV años de Rubí: Critican a Ángela Aguilar por el fracaso de su gira
4 de 12

En México, los portales especializados destacaron la notable reducción de precios. En espacios con capacidad para cuatro mil asistentes, las localidades más alejadas del escenario llegaron a ofertarse por apenas cinco dólares.

 Foto: Facebook de Ángela Aguilar
Llegó más gente a los XV años de Rubí: Critican a Ángela Aguilar por el fracaso de su gira
5 de 12

Ante la tibia respuesta, la organización implementó descuentos colectivos y opciones de pago en mensualidades con el fin de atraer a los residentes de la zona.

Foto: Facebook de Ángela Aguilar
Llegó más gente a los XV años de Rubí: Critican a Ángela Aguilar por el fracaso de su gira
6 de 12

Pese a los esfuerzos, en Dallas, donde se ubica el The Pavilion at Toyota Music Factory, se habría mantenido la baja tendencia.

 Foto: Facebook de Ángela Aguilar
Llegó más gente a los XV años de Rubí: Critican a Ángela Aguilar por el fracaso de su gira
7 de 12

En TikTok circulan varios videos de lo que sería la presentación de la artista en Dallas, el pasado 6 de noviembre. Como es la costumbre, los usuarios han dejado comentarios en dichas publicaciones. Entre tantos, destacan: "llené más yo cuando me desmayé en el mercado", "llegó más gente a los XV años de Rubí", "hay más gente esperando que salga el pollo rostizado en Sams", "parece acto del Día de las Madres".

Foto: Captura de pantalla | TikTok
Llegó más gente a los XV años de Rubí: Critican a Ángela Aguilar por el fracaso de su gira
8 de 12

La gira, que marca el debut en solitario de Aguilar tras más de una década de trayectoria guiada por su padre, Pepe Aguilar, ha sido también objeto de controversia por supuestas similitudes con el espectáculo de la cantante Cazzu.

 Foto: Facebook de Ángela Aguilar
Llegó más gente a los XV años de Rubí: Critican a Ángela Aguilar por el fracaso de su gira
9 de 12

En respuesta, la intérprete difundió en sus redes sociales fragmentos del proceso creativo y ensayos del show, insistiendo en que el concepto es una propuesta personal.

 Foto: Facebook de Ángela Aguilar
Llegó más gente a los XV años de Rubí: Critican a Ángela Aguilar por el fracaso de su gira
10 de 12

Pese a ello, las presentaciones en noviembre no han logrado registrar ningún sold out.

 Foto: Facebook de Ángela Aguilar
Llegó más gente a los XV años de Rubí: Critican a Ángela Aguilar por el fracaso de su gira
11 de 12

La situación se suma a una etapa de desgaste mediático derivada de su tensa relación con la prensa y de episodios de su vida sentimental que acapararon la atención en México y Argentina.

 Foto: Facebook de Ángela Aguilar
Llegó más gente a los XV años de Rubí: Critican a Ángela Aguilar por el fracaso de su gira
12 de 12

La expectativa inicial de "Libre corazón" contrasta, por ahora, con la fría acogida del público estadounidense. Un desafío que podría definir el rumbo de esta nueva etapa en la carrera de la mexico-estadounidense.

 Foto: Facebook de Ángela Aguilar
Cargar más fotos