"Llegó más gente a los XV años de Rubí": Critican a Ángela Aguilar por el "fracaso" de su gira

El entusiasmo con que Ángela Aguilar presentó su gira "Libre corazón" parece no corresponder con los resultados en taquilla. En Dallas, Texas, la mexicana se habría presentado ante una escasa afluencia de personas, según videos difundidos en redes sociales.
Desde mediados de julio, diversos medios estadounidenses advirtieron sobre la lenta colocación de boletos en varias de las quince ciudades incluidas en el recorrido.
Las capturas compartidas por usuarios en TikTok reforzaron esa percepción al mostrar que muchos recintos aún contaban con una gran cantidad de asientos sin vender. En algunos casos, las fechas incluso fueron reprogramadas.
En México, los portales especializados destacaron la notable reducción de precios. En espacios con capacidad para cuatro mil asistentes, las localidades más alejadas del escenario llegaron a ofertarse por apenas cinco dólares.
Ante la tibia respuesta, la organización implementó descuentos colectivos y opciones de pago en mensualidades con el fin de atraer a los residentes de la zona.
Pese a los esfuerzos, en Dallas, donde se ubica el The Pavilion at Toyota Music Factory, se habría mantenido la baja tendencia.
En TikTok circulan varios videos de lo que sería la presentación de la artista en Dallas, el pasado 6 de noviembre. Como es la costumbre, los usuarios han dejado comentarios en dichas publicaciones. Entre tantos, destacan: "llené más yo cuando me desmayé en el mercado", "llegó más gente a los XV años de Rubí", "hay más gente esperando que salga el pollo rostizado en Sams", "parece acto del Día de las Madres".
La gira, que marca el debut en solitario de Aguilar tras más de una década de trayectoria guiada por su padre, Pepe Aguilar, ha sido también objeto de controversia por supuestas similitudes con el espectáculo de la cantante Cazzu.
En respuesta, la intérprete difundió en sus redes sociales fragmentos del proceso creativo y ensayos del show, insistiendo en que el concepto es una propuesta personal.
Pese a ello, las presentaciones en noviembre no han logrado registrar ningún sold out.
La situación se suma a una etapa de desgaste mediático derivada de su tensa relación con la prensa y de episodios de su vida sentimental que acapararon la atención en México y Argentina.
La expectativa inicial de "Libre corazón" contrasta, por ahora, con la fría acogida del público estadounidense. Un desafío que podría definir el rumbo de esta nueva etapa en la carrera de la mexico-estadounidense.