"Llegó más gente a los XV años de Rubí": Critican a Ángela Aguilar por el "fracaso" de su gira

En TikTok circulan varios videos de lo que sería la presentación de la artista en Dallas, el pasado 6 de noviembre. Como es la costumbre, los usuarios han dejado comentarios en dichas publicaciones. Entre tantos, destacan: "llené más yo cuando me desmayé en el mercado", "llegó más gente a los XV años de Rubí", "hay más gente esperando que salga el pollo rostizado en Sams", "parece acto del Día de las Madres".