Ángela Aguilar y Christian Nodal posan enamorados en los Latin Grammy

Por segundo año consecutivo, Christian Nodal y Ángela Aguilar asistieron juntos a la ceremonia de los Latin Grammy sin importarles la constante lluvia de críticas que reciben tras cualquier aparición pública.
Esta vez se trató de una participación previa a la gala oficial de los premios. Aguilar acompañó a Nodal en el homenaje a Persona del Año, dedicado este 2025 a Raphael, la noche de este miércoles 12 de noviembre.
Aunque hubo algunas postales de ambos juntos en historias de Instagram, fue la revista HOLA! USA la encargada de publicar las fotografías oficiales de la popular pareja del regional mexicano.
La cantante mexicana de 21 años compartió en sus redes una selfie a blanco y negro en compañía de su padre, Pepe Aguilar, y de su esposo, Nodal.
Las cuentas oficiales de Latin Grammys tampoco pasaron por alto esta asistencia.
Nodal fue fotografiado con un traje azul marino con líneas blancas verticales y camisa blanca, mientras que Aguilar llevó un vestido entallado de terciopelo en color nude.
Los internautas no tardaron en recordar que la pareja también fue tendencia en 2024 justo en esta misma ceremonia.
En aquella ocasión, en la ciudad de Miami, ambos posaron por primera vez en un evento público de tal magnitud.
Debido a la polémica que recién había estallado entre ambos y la expareja del "Forajido", Cazzu, las críticas a esta manifestación de amor ocuparon incontables titulares.
Pero el tiempo pasa y tanto Ángela como Nodal no temen a seguir presentándose públicamente como el matrimonio que hoy conforman, uno en donde la música es uno de los ejes principales de la ecuación.