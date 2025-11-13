  1. Inicio
Ángela Aguilar y Christian Nodal posan enamorados en los Latin Grammy

En el homenaje a Persona del Año, concedido al cantante Raphael, Ángela Aguilar y Christian Nodal fueron fotografiados por segunda vez consecutiva en los Latin Grammy

  • 13 de noviembre de 2025 a las 17:24
Ángela Aguilar y Christian Nodal posan enamorados en los Latin Grammy
1 de 10

Por segundo año consecutivo, Christian Nodal y Ángela Aguilar asistieron juntos a la ceremonia de los Latin Grammy sin importarles la constante lluvia de críticas que reciben tras cualquier aparición pública.

 Fotos: HOLA! USA.
Ángela Aguilar y Christian Nodal posan enamorados en los Latin Grammy
2 de 10

Esta vez se trató de una participación previa a la gala oficial de los premios. Aguilar acompañó a Nodal en el homenaje a Persona del Año, dedicado este 2025 a Raphael, la noche de este miércoles 12 de noviembre.

 Foto: HOLA! USA.
Ángela Aguilar y Christian Nodal posan enamorados en los Latin Grammy
3 de 10

Aunque hubo algunas postales de ambos juntos en historias de Instagram, fue la revista HOLA! USA la encargada de publicar las fotografías oficiales de la popular pareja del regional mexicano.

Foto: HOLA! USA.
Ángela Aguilar y Christian Nodal posan enamorados en los Latin Grammy
4 de 10

La cantante mexicana de 21 años compartió en sus redes una selfie a blanco y negro en compañía de su padre, Pepe Aguilar, y de su esposo, Nodal.

 Foto: HOLA! USA.
Ángela Aguilar y Christian Nodal posan enamorados en los Latin Grammy
5 de 10

Las cuentas oficiales de Latin Grammys tampoco pasaron por alto esta asistencia.

Foto: HOLA! USA.
Ángela Aguilar y Christian Nodal posan enamorados en los Latin Grammy
6 de 10

Nodal fue fotografiado con un traje azul marino con líneas blancas verticales y camisa blanca, mientras que Aguilar llevó un vestido entallado de terciopelo en color nude.

Foto: HOLA! USA.
Ángela Aguilar y Christian Nodal posan enamorados en los Latin Grammy
7 de 10

Los internautas no tardaron en recordar que la pareja también fue tendencia en 2024 justo en esta misma ceremonia.

Foto: HOLA! USA.
Ángela Aguilar y Christian Nodal posan enamorados en los Latin Grammy
8 de 10

En aquella ocasión, en la ciudad de Miami, ambos posaron por primera vez en un evento público de tal magnitud.

 Foto: HOLA! USA.
Ángela Aguilar y Christian Nodal posan enamorados en los Latin Grammy
9 de 10

Debido a la polémica que recién había estallado entre ambos y la expareja del "Forajido", Cazzu, las críticas a esta manifestación de amor ocuparon incontables titulares.

 Foto: HOLA! USA.
Ángela Aguilar y Christian Nodal posan enamorados en los Latin Grammy
10 de 10

Pero el tiempo pasa y tanto Ángela como Nodal no temen a seguir presentándose públicamente como el matrimonio que hoy conforman, uno en donde la música es uno de los ejes principales de la ecuación.

 Foto: HOLA! USA.
