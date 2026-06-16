Esposo de Maite Perroni es vinculado a proceso por fraude: así reaccionó el productor

El caso tiene aristas que van más allá del litigio entre el productor y la televisora. La disputa involucra también la relación profesional con Rocío Sánchez Azuara, quien fue conductora de uno de los programas producidos por Tovar. Y en su declaración pública, el productor amplió el alcance de lo que considera está en juego. "Esto no es solo sobre mí. Esto es sentar un precedente para productores, autores, compositores, escritores, diseñadores, comunicadores, para todos aquellos que viven de su creatividad y de sus obras", expresó.