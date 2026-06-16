Esposo de Maite Perroni es vinculado a proceso por fraude: así reaccionó el productor

El productor de televisión Andrés Tovar fue vinculado a proceso por presuntos delitos de falsedad de declaración y fraude procesal en perjuicio de una empresa para la que trabajó durante varios años, al frente de programas como "Sale el sol" y "Acércate a Rocío".
La noticia, dada a conocer este martes 16 de junio, generó una reacción inmediata del propio productor, que salió a explicar su versión de los hechos en redes sociales antes de que los medios terminaran de publicar la información.
Un Juez de Control del Reclusorio Sur determinó que existen elementos suficientes para que el caso continúe bajo proceso judicial, por lo que la investigación complementaria seguirá su curso en los próximos meses.
El Código Penal de la Ciudad de México establece penas que van de seis a once años de cárcel por fraude, aunque la vinculación a proceso, por sí sola, no equivale a una sentencia condenatoria.
Este caso se remonta a abril de 2024, cuando Tovar presentó una demanda civil contra Imagen Televisión. Según relató el mismo productor, pasó más de dos años intentando resolver el conflicto por la vía del diálogo antes de recurrir a los tribunales. "Soy Andrés Tovar y durante dos años intenté arreglar las cosas mediante el diálogo y la búsqueda de acuerdos. Al no encontrar una solución, en el 2024 decidí demandarlos por la vía civil para defender mis derechos", declaró en el video que publicó en su cuenta de Instagram.
La respuesta de la televisora no tardó en llegar. "14 meses después de haber presentado la demanda civil en contra de Imagen Televisión, ellos presentaron una denuncia penal en mi contra por supuesta falsedad de declaración y fraude procesal", afirmó Tovar. El productor sostiene que esa denuncia penal fue una reacción directa a sus propias acciones legales, una contrademanda que, a su juicio, busca acallarlo.
En el video, Tovar también fue enfático al describir el volumen de trabajo que, según él, quedó sin retribución. "Hoy enfrento una disputa legal contra Imagen Televisión, empresa en la que creé, desarrollé y produje más de 6,300 horas de programas de televisión", señaló.
"Estoy en esta situación por defender mis derechos como autor y productor por obras que fueron creadas, desarrolladas, registradas y por cientos de horas producidas que no fueron pagadas", agregó.
Ante la posible confusión sobre qué significa jurídicamente estar vinculado a proceso, Tovar también se encargó de aclararlo ante su audiencia. "Quiero aclarar que vinculación a proceso no es una sentencia, no significa culpabilidad y no representa una determinación definitiva de los hechos. Es únicamente un proceso legal que permite que continúe la investigación para que ambas partes presenten argumentos y pruebas ante las autoridades correspondientes", puntualizó.
El caso tiene aristas que van más allá del litigio entre el productor y la televisora. La disputa involucra también la relación profesional con Rocío Sánchez Azuara, quien fue conductora de uno de los programas producidos por Tovar. Y en su declaración pública, el productor amplió el alcance de lo que considera está en juego. "Esto no es solo sobre mí. Esto es sentar un precedente para productores, autores, compositores, escritores, diseñadores, comunicadores, para todos aquellos que viven de su creatividad y de sus obras", expresó.
El pasado 13 de octubre de 2025, David Cohen —abogado que había representado a Tovar— fue asesinado a balazos afuera de los juzgados de la Ciudad Judicial, en la colonia Doctores de la Ciudad de México. El presunto agresor, identificado como Donovan "N", también resultó herido tras la intervención de un policía. Ese crimen obligó al productor a reestructurar su defensa legal. En marzo de 2026, Tovar pidió aplazar una audiencia, debido a que su nuevo defensor seguía empapándose del caso.
Mientras el proceso avanza, Maite Perroni, quien está casada con el productor y con el que comparte a Lía, de tres años, se ha mantenido al margen de ofrecer declaraciones al respecto. Sin embargo, ha reaccionado al mensaje de Tovar, dándole repost en Instagram. Además, en sus stories, Maite replicó el video de su esposo, en señal de apoyo al delicado momento que atraviesan como familia.