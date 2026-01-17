Andrea Legarreta y el temor que casi impide su relación con Luis Carlos Origel

Recientemente se confirmó la relación de Andrea Legarreta con Luis Carlos Origel, luego de varios meses en los que la conductora optó por no hacer pública su situación sentimental.
Antes de asumir esta nueva etapa, la presentadora del programa Hoy atravesó un periodo de cautela que la llevó a mantener distancia de cualquier definición, aun cuando el vínculo ya existía dentro de su entorno más cercano.
En entrevista para Televisa Espectáculos, Legarreta reconoció que venía de un momento emocional complejo, en el que predominó la introspección.
“Tuve una época de mucha tristeza y ahora pues estoy bien, estoy feliz y estoy ilusionada. Está lindo cuando descubres que alguien te ve con ojos bonitos, cuando descubres que estás con una persona bondadosa, amorosa, dulce”, expresó.
Aunque evitó detallar cómo inició la relación, sí confirmó que Origel forma parte de su vida desde hace años y que su presencia no era ajena para sus hijas ni para su exesposo, Erik Rubín.
Pese a la cercanía, la conductora no avanzó de inmediato. De acuerdo con información compartida desde su círculo laboral, existía una incomodidad personal que la llevaba a manejar el tema con reserva.
La periodista de espectáculos Martha Figueroa, amiga de Legarreta y colaboradora del programa Hoy, explicó que su compañera mostraba resistencia antes de formalizar el vínculo.
“Debo confesar, no crean que soy la que quiere ser la niña en el bautizo, la novia en la boda, no. Pero sí, yo debo decir que yo sí empujé a Andrea a decirle 'Oye, pues ya. O sea, están pegados todo el día. ¿Qué les falta? Darse besos y lo que sigue, pues ya de una vez', porque además de veras se adoran, él no sabes cómo la cuida”, relató en su programa "Así se hacen los chismes.
Según Figueroa, el principal freno estaba relacionado con un temor que generaba incomodidad en la conductora.
“Los miedos que había de pronto era por la diferencia de edad. Y pues un grupito le dijimos a Andrea «¿Y? ¿No? ¿Pues qué? No pasa nada, no pasa nada». Y entonces, bueno, pues ya se animaron», contó.
La periodista no precisó cuántos años existen entre ambos.
Sin embargo, en redes sociales se especula que Origel tendría alrededor de 41 años, mientras que Legarreta ronda los 54, dato que no ha sido confirmado por los involucrados.