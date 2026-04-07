Anahí derrite las redes con emotivo mensaje a su esposo Manuel Velasco: “¡Eres el mejor del mundo!”

La cantante y actriz mexicana Anahí volvió a tocar el corazón de sus seguidores con una publicación cargada de amor, gratitud y profunda emoción.
Esta vez, la exintegrante de RBD dedicó un extenso y conmovedor mensaje a su esposo, el político Manuel Velasco Coello, con motivo de su cumpleaños número 46.
“¡Feliz cumpleaños mi güero!”, comienza el mensaje que rápidamente captó la atención en redes sociales, donde Anahí no escatimó en palabras para expresar lo importante que es él en su vida y en la de su familia.
A lo largo del texto, lo describe como “el mejor amigo”, “el mejor papá”, “el mejor hijo” y “el mejor esposo del mundo entero”, dejando ver la admiración y el amor que los une.
Pero más allá de los halagos, uno de los momentos más íntimos del mensaje llega cuando la artista revela un temor muy personal de Velasco: el miedo que sentía al cumplir 40 años, debido a que su padre falleció a esa misma edad.
“Siempre tenías miedo de cumplir 40 porque tu papi a esa edad se fue...”, escribió, en un fragmento que conmovió a sus seguidores.
Lejos de ese temor, Anahí celebra hoy la vida de su esposo desde un lugar de esperanza, destacando que a sus 46 años está “más fuerte que nunca, lleno de vida y sueños por cumplir”.
Además, añadió un toque espiritual al asegurar que su padre, “donde quiera que esté”, se sentiría orgulloso del hombre en el que se ha convertido.
El mensaje cierra con una declaración de amor sin filtros: “GRACIAS POR EXISTIR... ERES EL MEJOR DEL MUNDO... TE AMO”, reafirmando la sólida relación que han construido a lo largo de los años.
Con este tipo de publicaciones, Anahí no solo comparte momentos especiales de su vida personal, sino que también conecta con su audiencia desde un lado más humano y emocional, mostrando que, lejos de los escenarios, su historia de amor sigue siendo protagonista.
La historia de amor entre ambos comenzó en 2012 y se consolidó tres años después, cuando la pareja se casó el 25 de abril de 2015 en una ceremonia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas . Desde entonces, han formado una de las familias más sólidas del espectáculo y la política en México.
Fruto de su relación nacieron sus dos hijos: Manuel, nacido en 2017, y Emiliano, en 2020 . Actualmente, el mayor tiene alrededor de 9 años y el menor cerca de 6, creciendo en un entorno familiar que ambos presumen constantemente en redes.