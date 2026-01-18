  1. Inicio
¿Niño o niña? Alfredo Larín revela el sexo de su primer bebé

El youtuber salvadoreño Alfredo Larín y su esposa Yudith Vargas realizaron la revelación de género de su primer bebé junto a familiares y amigos cercanos

  Actualizado: 18 de enero de 2026 a las 10:33
¿Niño o niña? Alfredo Larín revela el sexo de su primer bebé
1 de 12

El youtuber salvadoreño Alfredo Larín y su esposa Yudith Vargas organizaron una reunión privada para realizar la revelación de género de su primer hijo, acompañados por familiares y amistades cercanas.

 Foto: Instagram | @alfredolarin y @brayan_cast77
¿Niño o niña? Alfredo Larín revela el sexo de su primer bebé
2 de 12

El encuentro se desarrolló en un ambiente reservado con una dinámica pensada para compartir el momento con quienes forman parte de su entorno más cercano.

 Foto: Instagram | @alfredolarin y @brayan_cast77
¿Niño o niña? Alfredo Larín revela el sexo de su primer bebé
3 de 12

La pareja había anunciado su embarazo el pasado 16 de diciembre, lo que generó expectativa entre sus seguidores.

 Foto: Instagram | @alfredolarin y @brayan_cast77
¿Niño o niña? Alfredo Larín revela el sexo de su primer bebé
4 de 12

Tras una breve cuenta regresiva y en medio de la atención de los asistentes, una nube de humo azul se elevó en el lugar y confirmó que el bebé que esperan es un varón.

 Foto: Instagram | @alfredolarin y @brayan_cast77
¿Niño o niña? Alfredo Larín revela el sexo de su primer bebé
5 de 12

La reacción fue inmediata entre los presentes, quienes acompañaron el anuncio con aplausos, abrazos y gestos de emoción.

 Foto: Instagram | @alfredolarin y @brayan_cast77
¿Niño o niña? Alfredo Larín revela el sexo de su primer bebé
6 de 12

El espacio quedó cubierto por confeti del mismo color, mientras la pareja compartía el momento con alegría.

 Foto: Instagram | @alfredolarin y @brayan_cast77
¿Niño o niña? Alfredo Larín revela el sexo de su primer bebé
7 de 12

Minutos antes de conocer el sexo de su hijo, Larín expresó su postura ante el anuncio.

 Foto: Instagram | @alfredolarin y @brayan_cast77
¿Niño o niña? Alfredo Larín revela el sexo de su primer bebé
8 de 12

“Lo que Dios me regale, yo estoy feliz”, dijo, reflejando el enfoque con el que ambos han vivido esta etapa.

 Foto: Instagram | @alfredolarin y @brayan_cast77
¿Niño o niña? Alfredo Larín revela el sexo de su primer bebé
9 de 12

En medio de la celebración, el creador de contenido mencionó el nombre con el que ya se refieren a su hijo: Larín Junior, una referencia que fue recibida con sonrisas por parte de la familia.

 Foto: Instagram | @alfredolarin y @brayan_cast77
¿Niño o niña? Alfredo Larín revela el sexo de su primer bebé
10 de 12

“Nunca he sido papá hasta ahora”, expresó el youtuber, al reconocer el significado personal del momento.

 Foto: Instagram | @alfredolarin y @brayan_cast77
¿Niño o niña? Alfredo Larín revela el sexo de su primer bebé
11 de 12

Vargas, por su parte, habló de la conexión que ambos han comenzado a construir con el bebé desde que confirmaron el embarazo.

 Foto: Instagram | @alfredolarin y @brayan_cast77
¿Niño o niña? Alfredo Larín revela el sexo de su primer bebé
12 de 12

La pareja contrajo nupcias en diciembre de 2021.

 Foto: Instagram | @alfredolarin
