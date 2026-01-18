¿Niño o niña? Alfredo Larín revela el sexo de su primer bebé

El youtuber salvadoreño Alfredo Larín y su esposa Yudith Vargas organizaron una reunión privada para realizar la revelación de género de su primer hijo, acompañados por familiares y amistades cercanas.
El encuentro se desarrolló en un ambiente reservado con una dinámica pensada para compartir el momento con quienes forman parte de su entorno más cercano.
La pareja había anunciado su embarazo el pasado 16 de diciembre, lo que generó expectativa entre sus seguidores.
Tras una breve cuenta regresiva y en medio de la atención de los asistentes, una nube de humo azul se elevó en el lugar y confirmó que el bebé que esperan es un varón.
La reacción fue inmediata entre los presentes, quienes acompañaron el anuncio con aplausos, abrazos y gestos de emoción.
El espacio quedó cubierto por confeti del mismo color, mientras la pareja compartía el momento con alegría.
Minutos antes de conocer el sexo de su hijo, Larín expresó su postura ante el anuncio.
“Lo que Dios me regale, yo estoy feliz”, dijo, reflejando el enfoque con el que ambos han vivido esta etapa.
En medio de la celebración, el creador de contenido mencionó el nombre con el que ya se refieren a su hijo: Larín Junior, una referencia que fue recibida con sonrisas por parte de la familia.
“Nunca he sido papá hasta ahora”, expresó el youtuber, al reconocer el significado personal del momento.
Vargas, por su parte, habló de la conexión que ambos han comenzado a construir con el bebé desde que confirmaron el embarazo.
La pareja contrajo nupcias en diciembre de 2021.