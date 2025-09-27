Alejandra Rubio impacta con su look en el Carnaval de Tegucigalpa 2025

La bella expresentadora de televisión y creadora de contenido, Alejandra Rubio, causó furor en las redes sociales y en las calles de Tegucigalpa este sábado 27 de septiembre, durante la celebración del carnaval de la capital. Aquí sus fotos.
La creadora de contenido y empresaria se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la farándula hondureña, tras su paso por distintos medios y su amplia trayectoria en redes sociales.
Siendo sus atuendos, estilo y carisma algunos de los elementos que más la han destacado en eventos y el Carnaval de Tegucigalpa no fue la excepción.
Con un despampanante atuendo lleno de detalles azules, amarillos y mucho brillo, Alejandra Rubio resaltó en el desfile del carnaval.
Su elección de vestuario combinó elegancia y espíritu festivo, en consonancia con la alegría que embargó a los capitalinos en el cumpleaños número 447 de la ciudad más importante del país.
El look, además de colorido, fue muy arriesgado, dejando cautivados a muchos.
El traje de Alejandra tenía numerosos detalles, como este adorno en su espalda, lo que demostró cuánto trabajo hubo detrás de su confección.
La guapa capitalina además contó un equipo de personas que se encargó de realzar sus atributos, asistiéndola en cada paso del desfile que se extendió por gran parte del bulevar Suyapa.
La influencer también tuvo oportunidad de compartir con las palillonas de varios centros educativos que también desfilaron en el marco de las festividades capitalinas, con quienes se mostró jovial y accesible.
Rubio se mostró contenta de participar en el Carnaval de Tegucigalpa y de compartir con gran parte de la población, que cada año se reúne para disfrutar de un espectáculo cargado de música, colores, bailes, desfiles de carrozas y por supuesto, rica gastronomía.