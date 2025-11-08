  1. Inicio
Alejandra Fuentes, Miss Honduras 2025, deslumbra con su atuendo en cena de gala

La representante catracha no solo destacó por la acertada elección de su original vestido, sino por su seguridad y elegancia a la hora de portarlo

  • 08 de noviembre de 2025 a las 16:42
1 de 10

La hermosa representante de Honduras en el Miss Universo 2025, Alejandra Fuentes, se robó las miradas de muchos durante la cena de gala realizada previo al gran certamen de belleza. Su brillo la colocó como una de las favoritas de varios missólogos.

Foto: Cortesía Alejandra Fuentes
2 de 10

La elegancia y la seguridad con la que lo vistió fueron el toque perfecto para resaltar entre muchas de sus compañeras y arrancar aplausos y ovaciones durante la cena de gala realizada este sábado 8 de noviembre en Tailandia, país que será sede del importante evento.

Foto: Cortesía Alejandra Fuentes
3 de 10

La bella joven vistió un "outfit" dorado, con detalles que simulaban ser plumas, a juego con un tocado en su cabeza.

Foto: Cortesía Alejandra Fuentes
4 de 10

El atuendo fue delicadamente construido e incluyó la ulusión de tener alas en el pecho y en los brazos.

Foto: Cortesía Alejandra Fuentes
5 de 10

El brillante vestido hizo resaltar la escultural figura de la bella olanchana. Además, el cabello recogido permitió que sus facciones destacaran aún más.

Foto: Cortesía Alejandra Fuentes
6 de 10

"Honduras, me encanta tu outfit", se escuchaba decir a miembros de la prensa presente en Tailandia y a varios espectadores que se acercaron al lugar donde estaban concentradas las concursantes.

Foto: Cortesía Alejandra Fuentes
7 de 10

El momento más emocionante fue cuando Alejandra se acercó al micrófono y dijo su nombre más el nombre de su país, para después dar una caminata elegante y orgullosa de la banda que llevaba.

Foto: Cortesía Alejandra Fuentes
8 de 10

Y es que Alejandra no solo es una preparada modelo, sino una representante digna de admiración, pues posee uno de los currículums más completos de las competidoras latinoamericanas.

Foto: Cortesía Alejandra Fuentes
9 de 10

Ella tiene una larga trayectoria como voluntaria en AHAM Education ante las Naciones Unidas, organización dedicada a promover la salud mental y el bienestar de las niñas en diferentes partes del mundo. Es embajadora global del Consejo Internacional de Derechos Humanos, Paz y Política. También, ha sido miembro activo de Rotaract en Honduras y en los Emiratos Árabes Unidos.

 Foto: Cortesía Alejandra Fuentes
10 de 10

Además, es licenciada en Relaciones Internacionales y posee una maestría en Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas por una universidad de España.

 Foto: Cortesía Alejandra Fuentes
