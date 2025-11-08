Alejandra Fuentes, Miss Honduras 2025, deslumbra con su atuendo en cena de gala

La hermosa representante de Honduras en el Miss Universo 2025, Alejandra Fuentes, se robó las miradas de muchos durante la cena de gala realizada previo al gran certamen de belleza. Su brillo la colocó como una de las favoritas de varios missólogos.
La elegancia y la seguridad con la que lo vistió fueron el toque perfecto para resaltar entre muchas de sus compañeras y arrancar aplausos y ovaciones durante la cena de gala realizada este sábado 8 de noviembre en Tailandia, país que será sede del importante evento.
La bella joven vistió un "outfit" dorado, con detalles que simulaban ser plumas, a juego con un tocado en su cabeza.
El atuendo fue delicadamente construido e incluyó la ulusión de tener alas en el pecho y en los brazos.
El brillante vestido hizo resaltar la escultural figura de la bella olanchana. Además, el cabello recogido permitió que sus facciones destacaran aún más.
"Honduras, me encanta tu outfit", se escuchaba decir a miembros de la prensa presente en Tailandia y a varios espectadores que se acercaron al lugar donde estaban concentradas las concursantes.
El momento más emocionante fue cuando Alejandra se acercó al micrófono y dijo su nombre más el nombre de su país, para después dar una caminata elegante y orgullosa de la banda que llevaba.
Y es que Alejandra no solo es una preparada modelo, sino una representante digna de admiración, pues posee uno de los currículums más completos de las competidoras latinoamericanas.
Ella tiene una larga trayectoria como voluntaria en AHAM Education ante las Naciones Unidas, organización dedicada a promover la salud mental y el bienestar de las niñas en diferentes partes del mundo. Es embajadora global del Consejo Internacional de Derechos Humanos, Paz y Política. También, ha sido miembro activo de Rotaract en Honduras y en los Emiratos Árabes Unidos.
Además, es licenciada en Relaciones Internacionales y posee una maestría en Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas por una universidad de España.