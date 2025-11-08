Alejandra Fuentes, Miss Honduras 2025, deslumbra con su atuendo en cena de gala

Ella tiene una larga trayectoria como voluntaria en AHAM Education ante las Naciones Unidas, organización dedicada a promover la salud mental y el bienestar de las niñas en diferentes partes del mundo. Es embajadora global del Consejo Internacional de Derechos Humanos, Paz y Política. También, ha sido miembro activo de Rotaract en Honduras y en los Emiratos Árabes Unidos.