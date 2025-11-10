  1. Inicio
Airbnb, Booking y Google Viajes ¿Cuál es la diferencia entre estas plataformas?

La selección de cualquiera de estas tres plataformas dependerá de las necesidades y preferencia para tus vacaciones: independencia, variedad u organización

  • 10 de noviembre de 2025 a las 15:38
En los últimos años, las reservas y planificaciones de viajes se han comenzado a realizar en línea, y aunque existen varias plataformas, tres son las más populares entre los usuarios para organizar sus vacaciones: Airbnb, Booking y Google Viajes. Aunque las tres plataformas tienen un mismo objetivo, sus funciones, gestiones y experiencias son diferentes. Aquí te explicamos

Foto: Shutterstock
Airbnb: Esta plataforma nación con la intención de alquilar propiedades entre particulares. La diferencia de esta app es que no ofrece hoteles, sino solo apartamentos y casas, orientándose a una experiencia más de hogar.

Foto: Shutterstock
Cada alojamiento cuenta con valoración y comentarios que tienen como objetivo dar garantía de calidad, además la plataforma actúa como intermediaria en casos de problemas.

Foto: Canva
Cabe mencionar que en el tema de precios, el alquiler de una propiedad no suele ser más barato que un hotel; sin embargo, ofrece la experiencia y sensación de independencia y comodidad para el viajero.

Foto: Shutterstock
Booking: Esta app se caracteriza por ofrecer la mayor variedad de alojamientos: hoteles, casa, apartamentos de diferentes categorías. Además cuenta con la posibilidad de una cancelación gratuita sin costos, en algunos casos.

Foto: Shutterstock
Muchos usuarios utilizan esta aplicación por la facilidad de reserva, valoraciones de usuarios y la comodidad de hacer cambios La app también cuenta con un buscador de vuelos. Está disponible en la web y app para Android y iOS.

Foto: Shutterstock
Booking es una aplicación ideal para quienes valoran y comparan entre muchas opciones y ajustar su itinerario en la marcha.

Foto: Shutterstock
Google Viajes: Este es un buscador integral de destinos y servicios turísticos. Su misión no es centralizar ni gestionar reservas, sino proporcionar acceso y sugerencias para vuelos, hoteles, alquileres y actividades.

Foto: Canva
Esta plataforma redirige a los usuarios a la página de la aerolínea y hotel para completar la transacción. Además, no cuenta con una app, por lo que solo se puede utilizar a través de la Web. Cabe mencionar que como cuenta con el sistema de Google, es fácil el seguimiento y organización de itinerarios, vuelos y lugares de interés.

Foto: Captura de pantalla
Google Viajes hace la planificación del viaje más personalizado ya que ayuda a crear rutas, planificar estadías, integrar reservas automáticamente en el perfil del usuario y generar ideas basadas en presupuestos, fechas flexibles o preferencias de destinos.

 Foto: Canva
La herramienta está diseñada para consultas y organización, no la de gestión diecta de alojamiento o vuelos.

Foto: Canva
Cabe mencionar que la selección de cualquiera de estas tres plataformas dependerá de las necesidades y preferencia. Si buscas variedad, Booking es la mejor opción. Si prefieres una experiencia personalizada y priorizas la independencia, Airbnb es la más adecuado. Si en cambio solo quieres comparar, organizar y recibir alertas y recomendaciones, Google Viajes es mejor.

Foto: Shutterstock
