Airbnb, Booking y Google Viajes ¿Cuál es la diferencia entre estas plataformas?

En los últimos años, las reservas y planificaciones de viajes se han comenzado a realizar en línea, y aunque existen varias plataformas, tres son las más populares entre los usuarios para organizar sus vacaciones: Airbnb, Booking y Google Viajes. Aunque las tres plataformas tienen un mismo objetivo, sus funciones, gestiones y experiencias son diferentes. Aquí te explicamos
Airbnb: Esta plataforma nación con la intención de alquilar propiedades entre particulares. La diferencia de esta app es que no ofrece hoteles, sino solo apartamentos y casas, orientándose a una experiencia más de hogar.
Cada alojamiento cuenta con valoración y comentarios que tienen como objetivo dar garantía de calidad, además la plataforma actúa como intermediaria en casos de problemas.
Cabe mencionar que en el tema de precios, el alquiler de una propiedad no suele ser más barato que un hotel; sin embargo, ofrece la experiencia y sensación de independencia y comodidad para el viajero.
Booking: Esta app se caracteriza por ofrecer la mayor variedad de alojamientos: hoteles, casa, apartamentos de diferentes categorías. Además cuenta con la posibilidad de una cancelación gratuita sin costos, en algunos casos.
Muchos usuarios utilizan esta aplicación por la facilidad de reserva, valoraciones de usuarios y la comodidad de hacer cambios La app también cuenta con un buscador de vuelos. Está disponible en la web y app para Android y iOS.
Booking es una aplicación ideal para quienes valoran y comparan entre muchas opciones y ajustar su itinerario en la marcha.
Google Viajes: Este es un buscador integral de destinos y servicios turísticos. Su misión no es centralizar ni gestionar reservas, sino proporcionar acceso y sugerencias para vuelos, hoteles, alquileres y actividades.
Esta plataforma redirige a los usuarios a la página de la aerolínea y hotel para completar la transacción. Además, no cuenta con una app, por lo que solo se puede utilizar a través de la Web. Cabe mencionar que como cuenta con el sistema de Google, es fácil el seguimiento y organización de itinerarios, vuelos y lugares de interés.
Google Viajes hace la planificación del viaje más personalizado ya que ayuda a crear rutas, planificar estadías, integrar reservas automáticamente en el perfil del usuario y generar ideas basadas en presupuestos, fechas flexibles o preferencias de destinos.
La herramienta está diseñada para consultas y organización, no la de gestión diecta de alojamiento o vuelos.
Cabe mencionar que la selección de cualquiera de estas tres plataformas dependerá de las necesidades y preferencia. Si buscas variedad, Booking es la mejor opción. Si prefieres una experiencia personalizada y priorizas la independencia, Airbnb es la más adecuado. Si en cambio solo quieres comparar, organizar y recibir alertas y recomendaciones, Google Viajes es mejor.