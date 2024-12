¿Qué ha sido de Adrián, hijo de Jesús Adrián Romero, tras convertirse al ateísmo?

“Cuando mi hijo Adrián tenía 15 o 16 años vino conmigo y llorando me dijo papá, quiero decirte que tengo muchas dudas, no sé si creo en la Biblia, no sé si creo en la iglesia, no sé si creo en Dios”, relató Jesús Adrián Romero, quien al mismo tiempo afirmó haber felicitado a su hijo por “independizar su fe”, generando controversia en redes sociales.