Adiós al lujo: Revelan el menú carcelario de "Diddy" en su cumpleaños 56 por cargos de prostitución

Sean “Diddy” Combs celebró su 56º cumpleaños en circunstancias muy distintas a las habituales. El productor y empresario musical pasa sus días en el centro penitenciario federal de Fort Dix, en Nueva Jersey, donde cumple una condena de 50 meses por delitos relacionados con prostitución.
La jornada de su aniversario no pasó desapercibida. Según reportes de medios estadounidenses, el fundador de Bad Boy Records disfrutó de un menú especial dentro de los estándares del centro, que incluía opciones limitadas pero variadas a lo largo del día.
Para el desayuno, los internos recibieron copos de salvado, pan integral con mermelada, una pieza de fruta, pastel de desayuno y leche desnatada. Al mediodía, la comida ofrecía una alternativa entre pollo a la parmesana o hamburguesa de garbanzos, acompañada de pasta con salsa marinara o espinacas, además de pan de ajo y un postre o ración de fruta.
La cena consistió en una porción de pizza de queso o frijoles marinos, junto a ensalada italiana, judías verdes y una ensalada de jardín con aliños variados.
El reglamento penitenciario permite a los reclusos con saldo en su cuenta acceder a la tienda interna —el llamado commissary— donde pueden adquirir productos adicionales. Entre ellos se encuentran Pop-Tarts por 2,85 dólares, panecillos dulces por 1,30 y porciones de tarta de queso por 1,07.
Combs fue declarado culpable en octubre por dos cargos de prostitución, aunque el jurado lo absolvió de los delitos más graves de tráfico sexual y conspiración de delincuencia organizada.
En consecuencia, el tribunal federal dictó una pena de cuatro años y dos meses de prisión.
El artista, que en su momento fue una de las figuras más influyentes de la industria del hip hop y la moda, permanecerá en el centro de reclusión hasta el 8 de mayo de 2028, fecha estimada para su liberación.
El pasado fin de semana salieron a la luz las primeras fotografías del músico desde su arresto en septiembre del año pasado.
En las imágenes difundidas por diversos medios, Combs aparece con barba canosa y aspecto relajado durante un momento de esparcimiento al aire libre junto a otros internos.