Adiós al lujo: Revelan el menú carcelario de "Diddy" en su cumpleaños 56 por cargos de prostitución

Para el desayuno, los internos recibieron copos de salvado, pan integral con mermelada, una pieza de fruta, pastel de desayuno y leche desnatada. Al mediodía, la comida ofrecía una alternativa entre pollo a la parmesana o hamburguesa de garbanzos, acompañada de pasta con salsa marinara o espinacas, además de pan de ajo y un postre o ración de fruta.