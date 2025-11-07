  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Actores de Stranger Things 5 que asistieron a la premiere de la serie

Las estrellas de Stranger Things 5 se dieron cita en la premiere mundial de la serie, un reencuentro que atrajo todas las miradas antes del estreno global de la temporada final

  • 07 de noviembre de 2025 a las 13:31
Actores de Stranger Things 5 que asistieron a la premiere de la serie
1 de 14

La esperada premiere de Stranger Things 5 reunió nuevamente al elenco que ha acompañado a los fanáticos durante casi una década. La alfombra roja se convirtió en un reencuentro emotivo para quienes han crecido junto a la serie. Estos son los artistas que se dieron cita en el evento.

 Foto: Instagram | @strangerthingstv
Actores de Stranger Things 5 que asistieron a la premiere de la serie
2 de 14

Finn Wolfhard interpreta a Mike Wheeler.

 Foto: Instagram | @strangerthingstv
Actores de Stranger Things 5 que asistieron a la premiere de la serie
3 de 14

Millie Bobby Brown da vida a Eleven.

 Foto: Instagram | @strangerthingstv
Actores de Stranger Things 5 que asistieron a la premiere de la serie
4 de 14

Caleb McLaughlin encarna a Lucas Sinclair.

 Foto: Instagram | @strangerthingstv
Actores de Stranger Things 5 que asistieron a la premiere de la serie
5 de 14

Maya Hawke interpreta a Robin Buckley.

 Foto: Instagram | @strangerthingstv
Actores de Stranger Things 5 que asistieron a la premiere de la serie
6 de 14

Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin y Noah Schnapp denotaron su alegría.

 Foto: Instagram | @strangerthingstv
Actores de Stranger Things 5 que asistieron a la premiere de la serie
7 de 14

Natalia Dyer interpreta a Nancy Wheeler.

 Foto: Historia de Instagram | @strangerthingstv
Actores de Stranger Things 5 que asistieron a la premiere de la serie
8 de 14

Cara Buono encarna a Karen Wheeler.

 Foto: Historia de Instagram | @strangerthingstv
Actores de Stranger Things 5 que asistieron a la premiere de la serie
9 de 14

Priah Ferguson interpreta a Erica Sinclair.

 Foto: Instagram | @strangerthingstv
Actores de Stranger Things 5 que asistieron a la premiere de la serie
10 de 14

Charlie Heaton da vida a Jonathan Byers.

 Foto: Instagram | @strangerthingstv
Actores de Stranger Things 5 que asistieron a la premiere de la serie
11 de 14

Millie Bobby Brown y Sadie Sink.

 Foto: Instagram | @strangerthingstv
Actores de Stranger Things 5 que asistieron a la premiere de la serie
12 de 14

Nell Fisher encarna a Alice Creel.

 Foto: Instagram | @nellfisher_
Actores de Stranger Things 5 que asistieron a la premiere de la serie
13 de 14

Amybeth McNulty interpreta a Vickie.

 Foto: Historias de Instagram | @strangerthingstv
Actores de Stranger Things 5 que asistieron a la premiere de la serie
14 de 14

David Harbour socavó rumores de conflicto con Bobby Brown.

 Foto: Historias de Instagram | @strangerthingstv
Cargar más fotos