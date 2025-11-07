Actores de Stranger Things 5 que asistieron a la premiere de la serie

La esperada premiere de Stranger Things 5 reunió nuevamente al elenco que ha acompañado a los fanáticos durante casi una década. La alfombra roja se convirtió en un reencuentro emotivo para quienes han crecido junto a la serie. Estos son los artistas que se dieron cita en el evento.
Finn Wolfhard interpreta a Mike Wheeler.
Millie Bobby Brown da vida a Eleven.
Caleb McLaughlin encarna a Lucas Sinclair.
Maya Hawke interpreta a Robin Buckley.
Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin y Noah Schnapp denotaron su alegría.
Natalia Dyer interpreta a Nancy Wheeler.
Cara Buono encarna a Karen Wheeler.
Priah Ferguson interpreta a Erica Sinclair.
Charlie Heaton da vida a Jonathan Byers.
Millie Bobby Brown y Sadie Sink.
Nell Fisher encarna a Alice Creel.
Amybeth McNulty interpreta a Vickie.
David Harbour socavó rumores de conflicto con Bobby Brown.