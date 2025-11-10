Revelan verdadera causa de muerte de Ace Frehley, exguitarrista de Kiss

El pasado 16 de octubre el mundo del rock se enlutó con la muerte de Ace Frehley, quien fuera el guitarrista y cofundador de la banda Kiss. Casi un mes después de su fallecimiento, se conoció su verdadera causa de muerte.
Según el informe forense del condado de Morris, Nueva Jersey, mencionó que el artista de 73 años murió a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico provocado por una caída.
Asimismo, el documento publicado por Daily Mail y TMZ su muerte fue clasificada como accidental.
El documento señala que sufrió una fractura en la parte posterior del cráneo, un hematoma subdural, que es una acumulación de sangre entre el cerebro y su capa protectora.
Además, el guitarrista habría sufrifo un accidente cerebrovascular, lo que habrían llevado a su fatal desenlace.
Según la información proporcionada, Frehley se deterioró rápidamente tras haber sufrido el accidente doméstico. Antes de su fallecimiento, el músico colapsó en su estudio y fue hospitalizado de emergencia donde, según una fuente cercana, permaneció varios días conectado a un respirador artificial.
Ante su lamentable pronóstico, su familia decidió retirar el soporte vital, un acto que afirmaron fue devastador, pero necesario para garantizar una partida en condiciones de paz y rodeado de sus seres queridos.
Antes de su muerte, Frehley canceló todos sus compromisos musicales, una decisión que él mismo calificó de “difícil” en un mensaje dirigido a sus seguidores a través de Instagram.
Ace Frehley fue el primer integrante original de Kiss en fallecer.
Después de casi 40 años de pertenecer a Kiss, Frehley se retiró para iniciar una carrera como solista. Cabe mencionar que por un período de 14 años abandonó la banda para iniciar el proyecto Frehley´s Comet.
A lo largo de su carrera, Frehley revolucionó el espectáculo en vivo con guitarras que emitían luz, humo y pirotecnia, marcando tendencia en la industria y dejando una huella imborrable en la historia del rock.
El informe forense cerró semanas de especulaciones y conmoción sobre la muerte de Ace Frehley, quien en los últimos años mantuvo una vida muy privada, aunque muy activo en la música con presentaciones y proyectos en solitario.