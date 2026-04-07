De "Acapulco Shore" al cine: la mexicana Karime Pindter, como nunca antes en pantalla

"Perrísimos, soy la más emocionada de poder compartirles que mi documental “La Verdadera Matryoshka” llega en exclusiva a @cinemex este 23 de abril. Por primera vez tomo el control de mi historia para mostrarles que el verdadero espectáculo está en todo lo que nunca han podido ver... ¿listos para abrir cada capa?" posteó la influencer en sus redes sociales.