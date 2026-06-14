Aaron Mercury despide a Oliver Tree: "Agradezco que la vida nos juntara"

El creador de contenido mexicano Aaron Mercury publicó un mensaje en sus redes sociales para despedirse de Oliver Tree, el músico estadounidense de 32 años que perdió la vida en un accidente aéreo ocurrido en la zona oeste de Río de Janeiro, Brasil, en una tragedia que también cobró la vida de otras cinco personas.
"Lo único que tengo que decirte es GRACIAS, porque me ayudaste a cumplir y a vivir mi sueño y hacerme parte de tu sueño", escribió Mercury al inicio de su publicación.
Las palabras trazan el contorno de una relación que fue mucho más allá de una colaboración puntual entre un artista internacional y un influencer latinoamericano.
Oliver Tree Nickell falleció a los 32 años tras un devastador accidente en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en el barrio de Barra da Tijuca. Según los informes oficiales del Cuerpo de Bomberos y la Policía Civil de Río de Janeiro, dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo y se desplomaron sobre el patio de un concesionario de vehículos eléctricos, provocando una explosión de gran magnitud.
"Fuiste parte de los mejores días de mi vida", continuó Mercury en su publicación.
La amistad entre ambos se hizo visible públicamente durante Supernova Génesis 2026, el evento de boxeo de creadores de contenido celebrado en la Arena Ciudad de México, cuando Oliver Tree acompañó al influencer queretano durante su entrada al ring, interpretando Miss You mientras ambos avanzaban juntos entre la euforia del público.
En la conversación posterior, Tree se refirió a Mercury como "su hermano".
"En poco tiempo te volviste un gran hermano. A veces la gente conecta de maneras extrañas, pero le agradezco a la vida que nos juntara", escribió Mercury.
La relación entre ambos se había profundizado en los meses previos. Oliver Tree invitó a Mercury a su concierto en México, donde los dos —junto a un Dr. Simi caracterizado con el icónico look del cantante— protagonizaron uno de los momentos más celebrados por los fanáticos del artista californiano en el país.
"Fuiste una persona con tanto que aportar al mundo, pero más allá de eso, hay pocas personas como tú que, siendo lo grande que eres, mantenías esa alma hermosa", escribió el influencer.
La descripción coincide con la imagen que quienes lo conocieron de cerca tenían del músico. Oliver Tree, nacido en Santa Cruz, California, el 29 de junio de 1993, construyó un proyecto creativo que abarcó la música, la comedia, la actuación y el cine, con una propuesta que cuestionaba la cultura pop desde el humor y la narrativa audiovisual.
"Estoy devastado con la noticia. Hasta la siguiente vida, cowboy", cerró Mercury.