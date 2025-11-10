¿A qué se dedica Otto Padrón, esposo de Angélica Vale?: fortuna y negocios

Tras el anuncio del proceso de divorcio iniciado por Otto Padrón contra la aclamada actriz Angélica Vale después de catorce años de matrimonio, la atención mediática se ha desplazado hacia la figura del ejecutivo.
Más allá de su vida personal, la trayectoria de Padrón se caracteriza por una marcada disciplina militar y una influencia ejecutiva en el panorama de los medios hispanos y anglosajones en Estados Unidos.
El empresario de origen cubano, que actualmente ostenta el rango de Coronel en la Reserva del Ejército de Estados Unidos, ha proyectado el rigor castrense en una ascendente carrera que lo posiciona como una figura relevante en la gestión de medios.
Nacido en Cuba en 1965 y emigrado a Estados Unidos a la edad de once años, la formación de Padrón incluye una base militar forjada a partir de los veinte años.
Sirvió en el 75º Regimiento de Guardabosques y en las Fuerzas Especiales, con un servicio que suma más de tres décadas. Su paso por zonas de conflicto, incluyendo la Guerra de Irak, le valió condecoraciones como la Medalla de Estrella de Bronce. Este historial, según ha manifestado, cimentó la disciplina que hoy aplica a su gestión empresarial.
Académicamente, Padrón posee una doble licenciatura en Comunicaciones de Radiodifusión y Economía, además de maestrías, destacando la obtenida del Army War College y otra en Administración de Empresas de la Universidad Internacional de Florida.
Actualmente, Otto Padrón ejerce como Presidente y Director Ejecutivo de Meruelo Media, una corporación clave en el mercado de California. Bajo su liderazgo, esta empresa de medios de propiedad de minorías opera un portfolio que incluye marcas históricas y de alta rentabilidad en Los Ángeles:
Antes de esta posición, Padrón consolidó su experiencia en el sector hispano como Vicepresidente Senior de Programación de la Cadena Univisión, en una trayectoria que se remonta a 1995. Previamente, ejerció como productor ejecutivo en Telemundo desde 1992.
El perfil disciplinado del ejecutivo ha cobrado relevancia a la luz de los documentos de divorcio presentados ante la Corte de Los Ángeles. Padrón ha solicitado la disolución del matrimonio citando "diferencias irreconciliables" y ha puesto el foco en una gestión estructurada de la separación:
La demanda pide la custodia legal compartida de los dos hijos, Angélica Masiel y Daniel Nicolás, con una estricta división equitativa de vacaciones y días festivos.
De acuerdo con medios mexicanos, Padrón solicitó que sea Angélica Vale Padrón (la demandada) quien asuma los honorarios y costos de los abogados de Otto Padrón.
La pareja se conoció en 2009, en un contexto profesional, cuando Angélica Vale ya era una personalidad consolidada en la televisión y Padrón se desempeñaba como ejecutivo en la cadena Univision.
La chispa entre ambos surgió en la emblemática Times Square de Nueva York, durante el especial televisivo de Año Nuevo. Ambos compartieron un beso que, para Vale, fue un momento de revelación. "Lo vi a los ojos y dije: 'Este es el hombre de mi vida'", relató la actriz en ese momento.
Aquel idilio neoyorquino se consolidó un año después, en el cumpleaños número 35 de la artista, celebrado en Miami.
La boda se celebró en la Ciudad de México en 2011, con la asistencia de figuras relevantes del espectáculo.
El enlace dio paso a la consolidación de su familia en Estados Unidos, país al que se mudaron por compromisos profesionales. En junio de 2012, la pareja dio la bienvenida a su primera hija, Angélica Masiel Padrón. Dos años después, la familia se completó con el nacimiento de su segundo hijo, Daniel Nicolás.